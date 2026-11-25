Archivo - El nuevo secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, posa durante una entrevista para Europa Press, a 13 de enero de 2025, en Soria, Castilla y León (España). - C. Serrano - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez ha reivindicado este miércoles la importancia de participar en unas elecciones en las que hay en juego "un retroceso" y ha mostrado su rechazo al posicionamiento del expresidente Felipe González, de votar en blanco, ya que cree que de esta manera no se "frena a la ultraderecha" y que por tanto es "menos útil" en el avance de un proyecto progresista.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Martínez ha subrayado que las "polémicas" son entendibles, pero que España se enfrenta a una corriente que pone en "cuestión" el Estado de derecho.

Preguntado por el reciente "choque" entre José Bono Y Felipe González, a causa del apoyo a Sánchez, el socialista ha asegurado que no está en una disyuntiva contra nadie, pero que se muestra favorable a una campaña a favor del Partido Socialista, a favor de las libertades y de una "buena" política económica que les está llevando a poder hacer una redistribución diferente a la que se hizo derivado de la crisis del 2008.

BONO REIVINDICÓ EL "BUEN" PERIODISMO

Por otro lado, Martínez ha asegurado que las "sorprendentes" declaraciones que hacía ayer Bono, sacando su teléfono móvil y grabando a los periodistas, responden a una defensa y una reivindicación del buen "periodismo" frente a los "pseudomedios".

En ese contexto, el soriano ha reivindicado el voto al PSOE como única alternativa a un gobierno de "ultraderecha", que en Castilla y León está siendo "muy duro" recuperando la "censura" o "negando" la violencia machista.

Por último ha asegurado que hay más Felipes, más allá de González, a los que dirigirse para pedirles el voto.