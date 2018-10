Carmen Calvo avisa que los envites a la Constitución son intentos de "doblar la democracia"

Publicado 01/10/2018 20:34:41 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido de que "todos los envites" que ha sufrido la Constitución de 1978 son en realidad "intentos de doblar la democracia" porque ambas son indisolubles.

Así se ha pronunciado en la presentación junto con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de una obra que analiza los últimos 40 años de la Constitución de 1978, que cuenta con un prólogo del Rey Felipe VI.

En su intervención, y sin citar el conflicto en Cataluña, Calvo ha subrayado que los españoles pueden sentirse "amparados" por la Constitución de 1978 y ha subrayado que en estos 40 años ha permitido, entre otras cosas, la "experiencia histórica" de administrar un formato distinto de estructura territorial.

A su juicio, la democracia está contenida en el texto de la Constitución y eso no se puede perder: "Todos los envites que hemos tenido que vivir con la Constitución en la mano han tenido que ver con el intento de doblar la democracia --ha señalado--. Esa es la única idea que tenemos que hemos de mantener clara".

Ana Pastor, por su parte, ha hecho hincapié en que la Constitución de 1978 ha permitido sustituir "una pesada carga de conflictos" por "valores de convivencia". Todo ello, ha insistido, teniendo el acuerdo como "base y sustento" del Estado de derecho y del Estado de bienestar.

En ese sentido, ha reclamado la necesidad de que se respete el marco legal, dada su legitimidad: "Si las normas son de obediencia es porque encarnan valores aceptados por todos", ha remachado.

AHORA NO TOCA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Además de Pastor y Calvo, en el acto han intervenido también la actual la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Yolanda Gómez, y su antecesor, Benigno Pendás, que es quien ha dirigido la obra, así como la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balanguer.

El profesor Pendás ha deseado "larga vida al espíritu de concordia de la Constitución de 1978 y ha aprovechado para cuestionar la conveniencia de abordar su reforma: "No parece el mejor momento para abrir la reforma constitucional porque ese proyecto común que había en 1978 ya no existe", ha resumido, desaconsejando abrir "una caja de Pandora" que no se va a saber cerrar adecuadamente.

La obra presentada en el Congreso, que consta de cinco tomos, se titula 'España constitucional (1978-2018). Trayectorias y perspectivas'. En esos volúmenes, más de 300 autores especialistas en Derecho, Ciencia Política, Sociología, Historia y otras disciplinas de las Ciencias Sociales ofrecen un completo análisis sobre estos 40 años de democracia constitucional.