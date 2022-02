Casado cierra la campaña convencido de que Mañueco gobernará frente a las "fake news" y avisa: "O el PP o el caos"

MADRID/VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que Alfonso Fernández Mañueco ganará las elecciones de este domingo y gobernará frente a las "fake news" de estos días y ha proclamado que solo hay dos opciones: "O el Partido Popular o el caos". Por eso, ha pedido a los ciudadanos que no se dejen engañar con carambolas" o "señuelos" porque "no hay más alternativa" que el PP al "sanchismo".

Así se ha pronunciado ante más de dos mil afiliados y simpatizantes del PP --muchos de ellos con banderas del partido y de España-- que han asistido al mitin de cierre de campaña celebrado en la Feria de Muestras de Valladolid para arropar al candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

También han tomado la palabra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los presidentes de la Región de Murcia y de Andalucía, Fernando López Miras y Juanma Moreno, han enviado un mensaje de apoyo grabado al no poder asistir por su agenda institucional.

"NO HAY MÁS ALTERNATIVA QUE EL PP"

Casado ha afirmado que el PP es la alternativa "moderada, eficaz, sensata y tolerante" y ha avisado que quien quiera que gobierna el PP "solo puede votar al PP. "Que no nos engañen con carambolas, que no nos engañen con señuelos. No hay más alternativa ni más experimentos. O PP o sanchismo. O PP o la ruina. O el PP o los socios de Bildu y ERC. O el PP o el caos", ha proclamado, cosechando una fuerte ovación del auditorio.

Tras asegurar que el PP es el partido de las víctimas del terrorismo, ha pedido de nuevo la dimisión o el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los contactos con presos de ETA que se han conocido estos días, según revela un informe de la Guardia Civil. "¿Es que no es suficiente decir al PSOE que no se les puede votar mientras pacten con asesinos de niños, de mujeres embarazadas y de 900 mártires de la libertad? Pues eso también está en juego", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha querido animar a los suyos y ha proclamado que el PP "va a ganar las elecciones el domingo y va a gobernar". "Ya está bien de las 'fake news', la cabeza bien alta. Pisando bien fuerte. Quien va a perder va a ser Sánchez y quién va a perder va a ser el partido sanchista", ha proclamado, para criticar la "manipulación" cuando "se ve por la calle".

CRECE EL TEMOR EN EL PP POR LA ABSTENCIÓN

Se trata del mitin más multitudinario de campaña del Partido Popular --desde la organización han llegado a cifrar el número de asistentes en 3.000 personas--, que ha protagonizado actos con una media de 300 a 500 asistentes en estas dos semanas.

En el PP se ha incrementado el nerviosismo en esta recta final de campaña, al ver que el partido está estancado y que les puede perjudicar seriamente una alta abstención. Además, ya hay cargos que asumen que en el mejor de los casos habrá que pactar con Vox para conservar la Junta de Castilla y León, según fuentes del partido.

