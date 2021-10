Casado insta a Sánchez a renovar también el CGPJ cambiando la ley del Poder Judicial: "Esa única condición, la mantengo"

Dice que "hace falta reforzar las instituciones en España" y que se ha cumplido la exigencia del PP de avanzar en la despolitización

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "positivo" el acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, pero ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a renovar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero cambiando la ley del Poder Judicial. A su entender, "hace falta reforzar las instituciones en España" y no se puede dar "esa imagen de que no se respeta la Justicia".

Casado, que ha asistido a la presentación en España de la organización CODE.org en la Fundación Telefónica, ha afirmado que el Gobierno "lo que tiene que hacer es aceptar la renovación del CGPJ modificando la ley orgánica para que los jueces elijan a los jueces que es en lo que la mayoría de los españoles están de acuerdo". "Esa única condición que he puesto, la mantengo", ha resaltado.

El líder del PP ha señalado lleva diciendo lo mismo durante tres años porque hay que "reforzar la independencia judicial" como se comprometió el propio Pedro Sánchez en campaña electoral y en sus investiduras. Además, ha subrayado que así lo han pedido también "miles de jueces en la UE" y como recoge Europa en un informe del pasado mes de junio.

En este sentido, ha avisado que "no hay una alternativa a modificar la ley" para que los jueces "elijan directamente a los jueces como marca la Constitución", de forma que elijan a 12 de los 20 vocales. "Espero que sea así. Creo que es lo que necesita España porque llevamos demasiado tiempo con este órgano en funciones y porque no se puede dar esa imagen de que no se respeta a la Justicia", ha aseverado.

"HACE FALTA REFORZAR LAS INSTITUCIONES EN ESPAÑA"

Casado ha afirmado que "no es solo en este caso" sino también a la hora de "no solo en práctica ya las resoluciones, como la inhabilitación del diputado de Podemos condenado por agredir a un policía", en alusión a Alberto Rodríguez, o los "ataques" de "algunos ministros" al TC por su sentencia sobre el estado de alarma o al Tribunal Supremo por su posición sobre los indultos a los condenados por el 'procés'

"Eso hay que cambiarlo. La Justicia es independiente. La separación de poderes impera en España. Hay que renovar las instituciones pero como marca la Constitución y como marca el ámbito de actuacion europeo", ha manifestado.

En este sentido, el líder del PP ha insistido en que "hace falta reforzar las instituciones en España" y ha señalado que en el acuerdo cerrado este jueves se ha "cumplido" la exigencia de su partido para "avanzar en la despolitización y el prestigio" de los candidatos.

LA TRAYECTORIA DE LOS CANDIDATOS "ESTÁ FUERA DE TODA DUDA"

Casado ha presumido de que se han "cumplido" las exigencias del PP de "avanzar en la despolitización" y el "prestigio profesional" de los candidatos al renovar los órganos constitucionales. A su entender, con estos nombramientos se va a "fortalecer" el Estado de Derecho, que es "uno de los pilares en los que se basa la actuación política" del Partido Popular.

Al ser preguntado por las críticas de los que apuntan a que hay perfiles muy ideológicos en esos órganos, Casado lo ha rechazado al asegurar que el PP ha propuesto que los nuevos miembros del

Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional fueran profesionales de prestigio y que no fueran políticos en ejercicio ni expolíticos porque estos órganos tienen que supervisar la labor de los partidos y sus fundaciones e interpretar la Constitución,

respectivamente.

"Lo importante es que avancemos en esa independencia de los órganos judiciales", ha abundado, para añadir que eso se ha cumplido en los acuerdos cerrados este jueves porque la trayectoria de los candidatos propuestos "está fuera de toda duda".