Casado pide a Sánchez "intensificar" la relación con Marruecos para resolver una crisis de la que lleva avisando un año

Ve de una "torpeza tremenda" la entrada de Ghali en España: "Hay que tratar estas cuestiones con muchísimo rigor y no se puede mentir"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "intensificar" la relación con Marruecos para resolver la crisis y no poner en riesgo la cooperación en política migratoria, lucha contra el terrorismo yihadista y el narcotráfico o la colaboración en materia pesquera o agrícola. Tras señalar que el PP lleva "avisando" desde hace un año de lo que podía pasar con Rabat, ha calificado de "torpeza tremenda" la entrada en España con "identidad falsa" del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

"Ahora mismo lo que habría que hacer es intentar intensificar esas relaciones y resolver una crisis en la que algunos llevamos avisando desde hace un año", ha declarado Casado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha aludido a las declaraciones que estos últimos meses había realizado el exvicepresidente Pablo Iglesias sobre el Frente Polisario que habían disgustado al país vecino.

Casado ha indicado que cuando la embajadora de Marruecos pidió ver a su partido hace seis meses, el PP ya "avisó de lo que estaba pasando" y recalcó entonces que era "difícil enfadar a Marruecos, Argelia y al Frente Polisario a la vez" pero que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos lo estaba consiguiendo

Además, ha señalado que en las reuniones telemáticas que mantuvo en mayo con los partidos marroquíes RNI e Istiqlal, a raíz de la entrada de Ghali en España, ya le comunicaron que las relaciones "estaban muy deterioradas". "Y así se transmitió también al Gobierno", ha apostillado.

LAS PETICIONES DEL PP

Casado ha recordado que el PP pidió "ensanchar las relaciones bilaterales con Marruecos, un socio que es vecino del sur y con el que comparte una agenda pesquera, agrícola, cultural y de seguridad "muy importante", así como tener una actitud "proativa" en Europa para la defensa de las fronteras de Ceuta y Melilla.

Además, ha señalado que reclamó más presencia de las Fuerzas Armadas en las ciudades autónomas y refuerzo de la Policía y Guardia Civil, así como un plan especifico económico y social para las ciudades autónomas. "Esto tuvo nula respuesta", se ha quejado.

A raíz de la crisis abierta con Marruecos, el líder del PP ha señalado que reclamó a Sánchez que "hiciera todo lo posible para encauzar" la situación desde una "posición pragmática" porque "no solo está en riesgo la política migratoria" sino también la cooperación contra el terrorismo yihadista, el narcotráfico o la política del sector pesquero o agrícola.

UNA POSICIÓN INTERNACIONAL "MÁS RESPONSABLE"

Tras asegurar que la política exterior es "muy compleja", Casado ha afirmado el Ejecutivo debe tener una posición internacional "más responsable", también con Estados Unidos. En este punto, ha criticado que varios meses después de llegar Joe Biden a la Casa Blanca aún no haya llamado a Pedro Sánchez.

Casado ha achacado esa situación a la política del Gobierno con países como Venezuela, en alusión al 'caso Delcy Rodríguez', y ha recalcado que en Estados Unidos las "afrentas" a otra administración americana "se heredan". "Esas cuestiones pasan factura", ha avisado.

Al ser preguntado qué debería hacer el Gobierno para rebajar la tensión con Marruecos, ha indicado que en primer lugar no debería haber roto la tradición de viajar en primer lugar a Rabat, como hicieron sus antecesores en Moncloa.

Además, tendría que "haber dicho la verdad" en relación a la entrada de Ghali en España con "identidad falsa", un episodio que ha calificado de una "torpeza tremenda". "Hay que tratar estas cuestiones con muchísimo rigor y no se puede mentir", ha avisado.

SE QUEJA DE QUE SÁNCHEZ NO LE HAYA VUELTO A LLAMAR

Por eso, el presidente de los 'populares' ha insistido en que ahora habría que "intentar intensificar esas relaciones" con Marruecos y "resolver una crisis" de la que el PP lleva "avisando" desde hace un año

Finalmente, ha indicado que habló con Pedro Sánchez hace dos semanas a raíz de la crisis migratoria en Ceuta pero se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo no haya vuelto a contactar con él. "Me dijo que me iba a informar de esto puntualmente y hasta hoy", ha proclamado el presidente del PP.