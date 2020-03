Casado pide a Sánchez y PNV que al negociar los PGE no "humillen" a las víctimas con medidas como acercar a etarras

En el 11-M, reclama que no prescriban crímenes terroristas, impedir homenajes a etarras y que no tengan beneficios si no colaboran

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha solicitado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PNV que en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no "humillen" a las víctimas del terrorismo ni "blanqueen a los terroristas" con medidas como el acercamiento de etarras a cárceles del País Vasco.

Así se ha pronunciado Casado en el acto de homenaje a las víctimas que ha organizado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el Bosque del Recuerdo situado en el madrileño parque de El Retiro, coincidiendo con el 16 aniversario de los atentados del 11 de marzo.

Casado ha recordado que el 11-M fue el "peor atentado terrorista" en España y en Europa" y ha señalado que hoy es un día de "reivindicación de las víctimas, sus familias, los heridos y las asociaciones", que llevan "tres lustros haciendo una labor imprescindible".

LAS MEDIDAS QUE PLANTEA EL PP

Eso sí, ha dicho que también es un día para reclamar que los terroristas "no tengan ningún beneficio que no tuvieron matando". En este punto, ha defendido las medidas que plantea su partido como la imprescriptibilidad de los crímenes terroristas.

"Hay muchas familias preocupadas porque el crimen de sus familiares puede prescribir y estamos llegando a los años de plomo, en los que el tiempo ha transcurrido y si no se encuentra a los culpables, esos delitos pueden prescribir", ha alertado.

En segundo lugar, ha pedido avanzar en una legislación que "no permita los homenajes a los terroristas que son excarcelados" y, en tercer lugar, que esos terroristas no tengan "ningún beneficio penitenciario si no colaboran a esclarecer los 300 crímenes de ETA que continúan impunes".

Dicho esto, ha reiterado --como dijo esta mañana en la cadena Cope-- que es un "escarnio" que en España hayan visto como Bildu "alardeaba" de ser el partido que "quita y pone gobiernos" ante la sesión de investidura de Pedro Sánchez.

En este punto, ha señalado que el Partido Socialista ha expulsado a dos de sus concejales por pactar con Bildu en una moción de censura para desalojar al alcalde de Navarra Suma. "Como ellos mismos han dicho, no les pueden expedientar porque es lo mismo que ha hecho Chivite en la Comunidad Foral y es lo mismo que ha hecho Sánchez al pactar su investidura y el techo de gasto con Bildu", ha añadido.

Por eso, el líder de los 'populares' ha subrayado que hoy, 11 de marzo, hay que "reivindicar la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad" de las víctimas del terrorismo con este tipo de actos que son "esenciales". Según ha añadido, en 40 años de democracia todos los partidos, incluido el PSOE, había considerado "justas" estas reivindicaciones.

BILDU, SIN "MORALIDAD" PARA SER INTERLOCUTORES

Después de que representantes de las víctimas hayan dicho que siguen trabajando para conseguir la ilegalización de algunos partidos, Casado ha asegurado que la posición del PP es "clara" en este asunto porque fue el partido que en su día instó a las autoridades judiciales a la ilegalización de Sortu.

Después, ha proseguido, el alto tribunal decidió actuar contra otras formaciones como Amaiur y ahora Bildu tiene "la legalidad que le han dado los tribunales". "Pero coincido con la AVT en que no tienen la moralidad para ser interlocutores que pongan y quiten gobiernos, o pacten Presupuestos, más aún cuando estamos conociendo una de las reclamaciones para pactar los PGE y que tiene que ver con el traslado de 200 presos etarras a las cárceles vascas", ha enfatizado.

Casado ha señalado que de esos 200 presos hay "muchos con delitos de sangre" y otros que no han condenado la violencia terrorista y los crímenes de ETA. Por eso, ha advertido tanto al Gobierno vasco como al de Pedro Sánchez de que "en una negociación de los Presupuestos Generales del Estado no puede entrar la humillación a las víctimas y el blanqueamiento de los terroristas".

Según ha recalcado, esos terroristas "no deben ir a la televisión pública ni deben ser tratados como hombres de paz ni deben ser acercados a cárceles vascos si no han colaborado a esclarecer los crímenes" de ETA.