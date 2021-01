Casado propone un fondo de 50.000 millones de ayuda a empresas para "rescatar" a la economía productiva

Dice que el plan de choque económico debe incluir también bajadas de impuestos y extensión de los ERTE hasta el fin del estado de alarma

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que hay que inyectar liquidez a las empresas "para que puedan subsistir" y ha

propuesto crear un fondo de 50.000 millones que el Grupo Popular materializará en una iniciativa en el Congreso, en línea con lo que están haciendo "otros países europeos".

Casado, que se ha reunido con el presidente de la Cámara de comercio de Gerona, Jaume Fábrega, ha subrayado que el plan de choque económico que, a su juicio, necesita España debe incluir la bajada de impuestos y la extensión de los ERTE hasta que acabe el estado de alarma.

"Hay que hacer ese plan de choque ya, de competitividad y de rescate a la economía productiva", ha abundado, para avisar al Gobierno que hay que actuar y evitar que un nuevo "parón económico" haga "mucho daño al Estado del Bienestar".

OFRECE A SÁNCHEZ TRABAJAR "CONJUNTAMENTE" COMO OTROS PAÍSES

Casado ha defendido el plan de choque económico del PP y ha señalado que el PP ya presentó públicamente en marzo esta "propuesta alternativa". "Sería muy positivo hacerla conjuntamente con el Gobierno porque es lo que están haciendo los países de nuestro entorno", ha manifestado, para aludir a las previsiones de caída que recogen organismos internacionales y cómo las previsiones de recuperación para 2021 "se están enfriando".

Tras indicar que ese escenario plantea "el pesar" de que las cifras de empleo "a lo mejor no se recuperan a corto plazo", ha resaltado que España "ya hay más de cinco millones de españoles que quieren trabajar y no pueden" y hay "un millón de autónomos en el alero".

Por eso, ha insistido en que "hace falta un plan de choque económico" y ha calificado de "acertado" el que ha enviado la patronal catalana Foment del Treball al presidente del Gobierno, ya que, según ha dicho, "coincide mucho" con lo que plantea el PP.

LAS MEDIDAS QUE PLANTEA EL PP

Casado ha señalado que hay que "aumentar la liquidez", pero no con créditos sino inyectando "directamente a las empresas que son viables y están en un grave parón económico los recursos para que puedan subsistir". Se trata, ha proseguido, de que no despidan a trabajadores y el Estado "no tenga que afrontar las prestaciones por desempleo y la caída en la recaudación".

"Foment habla de 50.000 millones de euros en un fondo con el que se pudiera ayudar a esas empresas y nosotros ya decimos que vamos a registrarlo en el Congreso. Es un fondo, no de créditos ni avales del ICO, sino de inyección directa que es lo que está pasando en países como Alemania", ha puntualizado.

En segundo lugar, Casado ha defendido medidas en el mercado laboral para "extender los ERTE hasta el fin del estado de alarma". "Se viene hablando desde hace mucho tiempo y lo que pedimos es que se haga en el último momento", ha recalcado, para avisar que hay empresas que necesitan tener esa "certeza" para su "planificación" y "poder aguantar".

El líder del PP ha reclamado también un plan de choque fiscal porque "hay que bajar impuestos". En este punto, ha pedido al Gobierno que "deje la demagogia" acerca de que hay que "pagar prestaciones sociales y recaudar". "Pero si cierran no pagan ningún impuesto, por lo que preferimos que paguen menos impuestos pero que paguen algo", ha agregado, para añadir que esta línea de actuación "lógica" la está siguiendo Reino Unido, Francia o Alemania.

De hecho, Casado ha señalado que Francia "incluso ha pedido incluir la bajada de impuestos en los fondos de reconstrucción europeo" y ha subrayado que ésa es una idea que el PP también propuso a Pedro Sánchez.

"Hay que hacer ese plan de choque ya, de competitividad y de rescate a la economía productiva", ha abundado, para añadir que hay que actuar para que la economía "no vuelva a cerrarse drásticamente" y se produzca "mucho parón económico" que haga "mucho daño al Estado del Bienestar".

Además, ha aprovechado para criticar que, en un momento en que se están produciendo subidas de la luz y el gas, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos "no haga nada por los más vulnerables". "El PP seguirá dando alternativas y propuestas de cambiso desde la oposición", ha aseverado.

CASADO NO HACE MENCIÓN AL EVENTUAL APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES

Casado ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Cámara de comercio de Gerona, Jaume Fábrega, para conocer "de primera mano la realidad del comercio, industria y sectores productivos en Cataluña" tras un año "complicado". Además, ha recordado que estos últimos años "lamentablemente muchas empresas" han cambiado de sede social "por circunstancias políticas".

La víspera de que el Gobierno y los partidos decidan si habrá o no aplazamiento de la fecha de las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, Casado no ha hecho ninguna mención a este asunto y le ha dejado el protagonismo al candidato del PPC, Alejandro Fernández, que ha señalado que este viernes acudirán a la reunión de la mesa de partidos sin haber tomado "una decisión" sobre la posición del PP.

"No tenemos a día de hoy toda la información encima de la mesa y para nosotros lo fundamental no es una cuestión electoral. En cada una de las reuniones hemos situado como siempre como prioridad la salud de la ciudadanía y los derechos civiles, en este caso el derecho a voto de toda la ciudadanía", ha apostillado, para insistir que ve "imprescindible" tener toda la información encima de la mesa "para poder decidir".