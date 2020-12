Casado responde a Sánchez que podrán renovar el CGPJ si queda fuera Podemos: "Estamos abiertos a un acuerdo con el PSOE"

Recuerda las "condiciones" del PP y subraya que el Gobierno "sabe perfectamente" lo que solicita su partido

BADALONA (BARCELONA), 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha respondido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que si el Gobierno "acepta" las condiciones que su partido ha puesto encima de la mesa no habrá "ningún problema" en renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre ellas, ha citado la de dejar fuera a Podemos y "reforzar la independencia judicial".

"Estamos abiertos a hacer un acuerdo de renovación institucional con el PSOE como siempre se ha hecho", ha declarado Casado desde Badalona, donde ha visitado la zona afectada por el incendio de una nave industrial que estaba ocupada por decenas de inmigrantes. Le han acompañado el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, y el presidente del PPC, Alejandro Fernández.

Minutos antes, el presidente del Gobierno ha asegurado desde Bruselas --en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo-- que va a llamar al presidente del PP para ver si después de dos años pueden renovar "de una vez por todas" el órgano de gobierno de los jueces. El actual CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018.

"DICE QUE VA A DEVOLVERME LA LLAMADA MES Y MEDIO DESPUÉS"

"Sánchez dice que va a devolverme un mes y medio después la llamada que le hice para intentar acordar el estado de alarma cuando se sometía a debate parlamentario hace ya cinco semanas, y que será para hablar de la renovación de las instituciones", ha asegurado Casado, denunciando de nuevo públicamente su falta de interlocución con el jefe del Ejecutivo estas semanas.

Ante la renovación del CGPJ, Casado ha subrayado que la posición del PP "no ha cambiado en los últimos dos años". "La Constitución se tiene que cumplir, cierto es, y por tanto tiene que haber tres quintos para alcanzar esa mayoría que sumamos el PP y el PSOE", ha enfatizado.

Así, ha hecho hincapié en que ese acuerdo parlamentario debe ser entre PSOE y PP. "Ningún otro partido tiene que formar parte de esa negociación, más aún cuando esos partidos hoy están arremetiendo contra el Poder Judicial, la Casa Real, la unidad nacional o incluso a favor del blanqueamiento de aquellos que no condenan el terrorismo etarra", ha manifestado, en alusión a las manifestaciones del partido morado que lidera Pablo Iglesias.

En este sentido, ha insistido en que Podemos debe quedar fuera de ese acuerdo y que el PP está "abierto" a acordar la renovación de los órganos institucionales con el PSOE, "como siempre se ha hecho". Aparte del CGPJ también están pendientes de renovación otras instituciones como el Defensor del Pueblo, varios magistrados del Tribunal Constitucional o RTVE. Además, en verano acabará también su mandato el Tribunal de Cuentas.

PONE TAMBIÉN COMO CONDICIÓN "REFORZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL"

El presidente del PP ha subrayado que otra de las "condiciones" que el PP ha puesto encima de la mesa es que haya un "reforzamiento de la independencia judicial", algo que, a su juicio, "exige la Constitución" y "ahora también el Consejo Europeo y la Comisión de Venecia".

Casado ha afirmado que el Ejecutivo "sabe perfectamente" lo que solicita el PP, que apuesta porque "los jueces elijan a doce de los miembros del Poder Judicial directamente"; que la Fiscalía General del Estado no pueda "ocuparse por una expolítica de un partido" como a su entender ocurre ahora con la exministra Dolores Delgado; y que haya "mayorías reforzadas a la hora de decidir desde el CGPJ".

Según el presidente del PP, los requisitos que ha puesto su partido encima de la mesa para renovar el CGPJ van en la línea de lo que otros países europeos están pidiendo para sus órganos "equivalentes".

"Si el Gobierno por fin decide que acepta estas condiciones, que no son del PP sino de la Constitución y de la Comisión Europea, no habrá ningún problema en afrontar esa renovación institucional, como no lo hubo hace dos años ni este verano porque fue el PSOE el que cambió las condiciones", ha aseverado.

Y dado que Sánchez ha hecho esas declaraciones desde Bruselas --donde participa en el Consejo Europeo--, Casado ha calificado de "gran noticia" el desbloqueo del presupuesto comunitario y de los fondos de reconstrucción como, según ha dicho, ha pedido en todo momento el PP. "Tenemos que felicitarnos por ello", ha concluido.