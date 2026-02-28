Castilla y León lidera la criminalidad en 2025, mientras que en Cataluña y Madrid es donde más caen los delitos

Balance de Criminalidad por CCAA: Castilla y León lidera la criminalidad en 2025, mientras que Cataluña y Madrid es donde más cae - EUROPA PRESS

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León (+5,8%) es la comunidad autónoma que lidera el aumento de la criminalidad en 2025, seguida de cerca por Baleares (+5,6%) y Asturias (+5,4%). Sólo hay cinco regiones en las que bajan los delitos con respecto al año pasado, siendo Cataluña (-2,9%) y Comunidad de Madrid (-1,7%) las que anotan las bajadas más significativas.

El resto de comunidades autónomas donde bajan los delitos en 2025 son Melilla (-0,8%), Murcia (-0,3%) y Navarra (-0,2%), según los datos del Ministerio del Interior del Balance de Criminalidad consultados por Europa Press.

En el lado negativo, las otras comunidades con peores cifras en comparación con 2024 son tras Castilla-León, Baleares y Asturias, por este orden: Extremadura (+4,9%), Castilla-La Mancha (+4,7%), Aragón (+4,6%), Cantabria (+3,3%), Comunitat Valenciana (+3,3%), Canarias (+3,1%), Andalucía (+1,8%), País Vasco (+1,4%), Ceuta (+1,4%) y Galicia (+0,9%).

En 2024, era Aragón, Canarias, Islas Baleares y Cantabria las comunidades autónomas con mayor subida y la Comunidad de Madrid fue la región con mayor descenso de los delitos, que en el conjunto de España descendieron un 0,3%.

SUBIDA EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA

En 2025 la criminalidad ha vuelto a repuntar un 0,8% en el conjunto de España, contabilizando tanto la delincuencia convencional como la cibercriminalidad.

El último año ha dejado las mayores alzas en los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+7,7%), delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7,2%) o en las agresiones sexuales con penetración (+2,8%). También hubo 114 secuestros (+9,6%).

Las infracciones penales se mantienen de forma estable por encima de los dos millones de delitos en la última década, a excepción de la bajadas anotadas en 2020 y 2021, coincidiendo con la pandemia de Covid-19. En concreto, en el período de enero a diciembre de 2025 se contabilizaron un total de 2.474.156 infracciones penales, un 20% más que en 2015.

Hubo 376 homicidios y asesinatos el último año, el número más alto desde 2012 en una serie histórica que llegó a anotar cifras inferiores a los 300 casos en los años 2016, 2018, 2020 y 2021.

Las infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas es otro de los indicadores que más se han disparado, si bien el Ministerio del Interior lo relaciona con la mayor actividad policial, al anotar en 2025 un récord de 22.731 delitos, frente a los 13.411 de 2015.

SUBIDA DE CIBERDELITOS

De esta forma, la tasa de criminalidad convencional --exceptuando la cibercriminalidad-- se sitúa en España en 40,4 delitos por mil habitantes, "en la banda más baja de la serie histórica", según el Ministerio del Interior.

Desde el Ministerio del Interior también destacan que el balance anual se ve mermado por el aumento en los últimos de la cibercriminalidad, en gran parte por las estafas informáticas.

En concreto, el último año hubo 489.248 de estos ciberdelitos --el 19,8% del total--, lo que supone un incremento del 5,3% sobre 2024.