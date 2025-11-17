Cataluña defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica garantizará su "singularidad": "Nos suena bien"

La consejera de Economía y Hacienda de Cataluña, Alicia Romero, atiende a los medios a su llegada a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat de Cataluña, Alíca Romero, se ha mostrado satisfecha con el compromiso que ha adquirido este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses, celebrando que al Gobierno de Salvador Illa le suena "bien" ya que, a su juicio, garantiza su "singularidad".

Así se ha pronunciado la consellera catalana en declaraciones a los periodistas al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado este lunes en el Ministerio de Hacienda, aunque se ha mostrado cauta por saber cuántos recursos se destinan a este nuevo modelo.

Según ha contado, la ministra Montero ha apostado por los principios de suficiencia financiera, responsabilidad fiscal, solidaridad y la eliminación de las entregas a cuenta.

A renglón seguido, la consellera ha celebrado la posibilidad de que la Agencia Tributaria sea "más federal" y que se pueda trabajar "de una manera más eficiente en la lucha contra el fraude fiscal", que, según ha reconocido, probablemente se aumente.

También cree que se puede aumentar alguna parte de tanto por ciento de cesión de tributos e incluso incorporar algunos tributos nuevos: "Para nosotros esto es muy importante porque nosotros queríamos pasar de un modelo basado en el gasto a un modelo basado en el ingreso".

CATALUÑA NECESITABA LA BILATERALIDAD

Con todo, la consellera ha aplaudido que la vicepresidenta Montero haya introducido el debate de combinar multilateralidad con bilateralidad porque Cataluña "tiene una voluntad clara de autogobierno".

"Necesitamos la bilateralidad", ha proclamado Romero, recordando que hay otras comunidades con especificidades fiscales, como es el caso de Canarias, aunque ha insistido en mostrar su "satisfacción" porque Montero haya encontrado el punto de encuentro entre multilateralidad y bilateralidad.

LA SINGULARIDAD DE CATALUÑA DENTRO DEL MODELO

Al ser preguntada por si será antes la financiación singular de Cataluña o el nuevo modelo de financiación, Romero ha sostenido que el sistema "va a garantizar la singularidad de Cataluña" y ha advertido que se van a tener que negociar de manera bilateral.

En cualquier caso, ha negado que exista "trato de favor" a Cataluña como han deslizado otras comunidades autónomas, insistiendo en que defienden el principio de solidaridad pero también quiere que se "restituya" algunas desigualdades.