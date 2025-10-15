CCOO, UGT y el embajador de Palestina en España se unen en Madrid para pedir una "paz justa" para Gaza

CCOO y UGT protestan frente al Niño Jesús para recordar a niños fallecidos en Gaza y exigir que se cumpla el plan de paz - EUROPA PRESS

Exigen que se tenga en cuenta a Palestina y denuncian el incumplimiento del acuerdo de paz suscrito por Israel y Hamás

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), así como el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, se han concentrado este miércoles frente al Hospital Niño Jesús de Madrid para denunciar el "genocidio" que está sufriendo la población de Gaza y para exigir que se cumpla el acuerdo de paz suscrito por Israel y Hamás.

Los sindicatos han secundado así uno de los paros que han llamado a realizar este 15 de octubre en tres turnos, de las 2.00 a las 4.00 de la madrugada, de las 10.00 a las 12.00 horas, y un último por la tarde de 17.00 a 19.00 horas, con asambleas dentro de los centros de trabajos.

De este modo, decenas de personas han protestado frente al centro hospitalario infantil, situado en el distrito de Retiro, donde han estado presentes los secretarios general de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; sus homólogas en la región, Paloma López y Susana Huertas, respectivamente, y el embajador de Palestina en España.

"Vamos a hacer esta jornada de lucha porque, compañeros y compañeras, no es posible que la paz esté basada en acuerdos en los que ni siquiera firman las partes que están llamadas a cumplir esos acuerdos", ha denunciado el secretario general de UGT, lamentando que el pacto para la paz es "de una debilidad absoluta" porque "ni está presente Palestina ni está presente Israel".

Por ese motivo, ha instado a la opinión pública internacional que no se desmovilice ahora porque, si el alto el fuego ha sido posible ha sido "gracias a las millones de personas que en todo el planeta hemos gritado de manera unánime necesitamos la paz, stop al genocidio". "La lucha debe de continuar", ha reivindicado, pidiendo la coexistencia del Estado palestino con el de Israel.

Por su parte, Unai Sordo ha puesto en valor esta protesta frente a un hospital para simbolizar los ataques de Israel en centros médicos de Gaza, y ha enfatizado la necesidad de "continuar sensibilizando" a la población española "de que sólo a través de la presión de la opinión pública global se puede detener definitivamente la barbarie" vivida estos dos últimos años.

El secretario general de CCOO también se ha referido al acuerdo de paz suscrito este lunes en Egipto definiéndolo como "acuerdo de alto el fuego y de momento nada más", y que debe ser, en su opinión, "el primer paso para la retirada de las fuerzas israelíes y para que se permita entrar ayuda humanitaria a Gaza".