Celaá reconoce que con la renuncia de Iglesias se ha abierto "una posibilidad más cierta de desbloquear la investidura"

Publicado 21/07/2019 11:32:08 CET

Dice que el calendario de transferencias a Euskadi acordado con el PNV "está vivo y tenemos una firme determinación de cumplirlo"

BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha reconocido que con la renuncia de Pablo Iglesias a ser ministro de un posible Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se ha abierto "una posibilidad más cierta de desbloquear la investidura".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Celaá ha indicado además que el calendario de transferencias a Euskadi "está vivo y tenemos una firme determinación de cumplirlo, pero necesitamos resetear el gobierno".

Tras reconocer que con la renuncia de Pablo Iglesias a formar parte de un hipotético Consejo de Ministros "se abre una posibilidad más cierta de desbloquear la investidura y de explorar si es posible o no configurar el primer gobierno de coalición de la historia de España", la portavoz del Ejecutivo dice que la cuestión es generar un Gobierno "cohesionado y fuerte, y para ello uno necesita tener afinidad con sus miembros".

En este sentido, sostiene que hay algunos asuntos en los que el PSOE se identifica "mucho" con Unidas Podemos, pero "hay cuestiones de Estado en las que no nos identificamos con el modelo de país o con la mirada de solucionar determinadas cuestiones de Iglesias".

Asimismo, aclara que "de ninguna manera" puede Pablo Iglesias tener la potestad de designar a los miembros de Podemos en el Ejecutivo, ya que "el presidente es el último responsable de la acción de su Gobierno".

"Es a él a quien en caso de cualquier eventualidad se le exige la responsabilidad. Por lo tanto, el gobierno lo elegirá el presidente de entre las propuestas que eventualmente le puedan llegar", incide, para añadir que "nadie que no tenga una lealtad absoluta con la Constitución podrá sentarse en un Consejo de Ministros".

Cuestionada por si las visiones sobre Cataluña son un escollo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Celaá reconoce que "son de las más importantes".

Respecto a la fecha de una posible investidura, la ministra afirma que "julio es el mes que importa, porque es el de disponibilidad del presidente del Gobierno". "Él no dispone de septiembre. El jefe del Estado le hizo un encargo, que sacara su investidura en julio. Y una España con un gobierno en funciones no tiene la misma fuerza que una España con el gobierno constituido. Se van a producir fenómenos como el Brexit, el 'procés'... Si la investidura no sale ahora, el encargo decae", sostiene.

Por otro lado, reconoce que no quieren que el Gobierno de España "dependa de los independentistas", aunque "eso no quiere decir que no vayamos a hablar con ellos porque como Gobierno tenemos la obligación de hablar institucionalmente con el Govern y entrar más de lleno en lo que significan soluciones racionales que están dentro de la Constitución y el Estatuto, porque son las más viables".

PNV

Por otro lado, Celaá asevera que el calendario de transferencias a Euskadi "no ha vuelto al rincón", el PNV es "un socio leal, trabajamos con ellos desde tiempo inmemorial y nos conocemos perfectamente". "El calendario de transferencias para nosotros está vivo y tenemos una firme determinación de cumplirlo. Pero necesitamos resetear el gobierno", añade.

De este modo, recuerda que "el PNV y nosotros teníamos ya un calendario propuesto de transferencias y una política trazada de consensos que seguía un itinerario".

"Luego hay otros acuerdos que también están en desarrollo, como el TAV... Creemos en la lealtad absoluta del PNV que siempre está con afán de ayudar y de que haya una investidura la semana que viene", concluye.