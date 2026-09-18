Un ceutí recibe cuatro puñaladas por un grupo de inmigrantes que le robaron sus pertenencias

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano de Ceuta ha sido apuñalado por un grupo de cuatro personas migrantes esta pasada madrugada durante un intento de robo ocurrido en la zona de La Almadraba, próxima a la frontera del Tarajal.

Los hechos se produjeron alrededor de las 3.45 horas de este viernes, cuando el hombre circulaba en su motocicleta y se detuvo para entrar en una rotonda.

Según el testimonio del agredido, recogido en exclusiva por El Pueblo de Ceuta, cuatro personas migrantes lo abordaron con la intención de robarle el teléfono móvil y un cordón de oro.

Durante el forcejeo, el hombre sufrió varias heridas producidas por un arma blanca en ambos costados y en una de sus manos.

Tras el asalto, el motorista se cruzó con un grupo de militares del grupo de la Legión, quienes atendieron al herido y dieron aviso de la situación a las fuerzas policiales.

El ciudadano fue trasladado posteriormente al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, donde recibió asistencia médica por las lesiones sufridas.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades, que trabajan en la identificación y localización de los presuntos responsables del asalto.