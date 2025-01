El CGPJ estudia la actuación del juez Carretero en el interrogatorio a Mouliáa y Errejón

Ha recibido hasta el momento más de 900 quejas y denuncias en relación con la actuación del magistrado

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado este miércoles de que el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha acordado abrir una diligencia informativa por la actuación del magistrado del Juzgado de Instrucción número 47, Adolfo Carretero, tras las denuncias recibidas por su actuación en los interrogatorios realizados el jueves 16 de enero a la actriz Elisa Mouliaá y al expolítico Íñigo Errejón.

En una nota recogida por Europa Press, el CGPJ explica que la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ ha recibido hasta el momento más de 900 quejas y denuncias en relación con la actuación del magistrado tras la publicación en los medios de comunicación este lunes 20 de enero de la grabación de las declaraciones de la denunciante y del investigado. La apertura de estas diligencias por parte del promotor son un paso previo a decidir si abre o no expediente disciplinario.

Durante el interrogatorio a la actriz, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Adolfo Carretero cuestionó en numerosas ocasiones la versión ofrecida por Mouliaá de lo ocurrido la noche de septiembre de 2021 en la que presuntamente se produjo la agresión sexual por parte de Errejón que denuncia.

"¿LE INTENTÓ BAJAR A USTED LAS BRAGAS?"

El juez llegó a reprochar a Mouliaá que no incluyese en la denuncia que esa noche estaba muy borracha. "Recuerdo que estaba muchísimo más ebria de lo normal, me daba vueltas todo, tengo lagunas", le explicó la actriz. "Usted en la denuncia no lo dijo. ¿Estaba muy ebria seguro?", repreguntó el juez.

Y sobre el momento en el que Errejón y la actriz entraron en una habitación en la fiesta de unos amigos, el juez preguntó mientras ella describía como le empujó contra la pared si le dijo que parara. Mouliaá aclaró que le dijo que "estaba incomoda". "No, muy incómoda no. Decir 'que me dejes en paz, que no me toques'. ¿Le dijo algo de eso?", repreguntó el magistrado.

Además, el magistrado, haciendo repaso de la denuncia, cuestionó a la actriz: "(Errejón) se sacó el miembro viril. ¿Sabe usted para qué?"."Supongo que para violentarme", aclaró ella. "¿Pero le intentó bajar a usted las bragas? ¿Cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas?", le preguntó el magistrado.