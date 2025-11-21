La cibercriminalidad se redujo un 1,6% en 2024 e Interior destaca que es el primer descenso de la serie histórica

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en un ordenador investigando delitos a través de Internet. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron un total de 464.801 ciberdelitos en 2024, un 1,6% menos que en 2023 y lo que, según ha destacado el Ministerio del Interior, supone "el primer descenso de la serie histórica". Casi nueve de cada diez fueron fraudes informáticos (estafas), que se redujeron un 3,5% respecto al año anterior.

Los datos figuran en el 'Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2024', elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior.

Casi nueve de cada diez delitos (412.850) fueron fraudes informáticos (estafas), que se redujeron un 3,5 por ciento respecto a 2023, de acuerdo a los datos reportados por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local.

En 2024 se registraron 464.801 ciberdelitos, de los cuales el 89% por ciento corresponde a estafas informáticas, seguido por la falsificación informática. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido o investigado a 19.322 personas, un 14% por ciento más que en 2023, y el número de casos esclarecidos se ha incrementado en un 6,4%.

El informe señala que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (72% de los detenidos o investigados), de entre 18 y 25 años (23,6%) y de nacionalidad española (76,2%).

Por ámbito territorial, la Comunidad de Madrid (73.477) y las provincias de Barcelona (55.965) y Valencia (24.461) aglutinan el 33% de los ciberdelitos, según ha destacado Interior.

