Cientos de ceutíes abarrotan las puertas del Congreso arropados por miles de personas para exigir soluciones

1113906.1.260.149.20260902220533 Cientos de ceutíes residentes en la capital se han reunido este miércoles frente al Congreso de los Diputados - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de ceutíes residentes en la capital se han reunido este miércoles frente al Congreso de los Diputados para exigir "soluciones inmediatas" y responsabilidades al Gobierno.

En la convocatoria han participado cientos de ceutíes de distintas edades que viven en la capital y que se han visto arropados por miles de españoles que han querido sumarse a esta convocatoria.

Desde unas horas antes de las 20:00 la Puerta de los Leones del Congreso estaba rodeada por vallas custodiadas por un amplio dispositivo policial.

Una marea de banderas de España y Ceuta han inundado la Plaza de las Cortes y miles de asistentes han coreado "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "no es inmigración, es invasión" y "un caballo nunca se rinde".

Aunque para la mayoría de ceutíes presentes en las puertas de la Cámara Baja lo importante era pedir una solución a la crisis y que querían preservar el carácter apolítico de la concentración, no ha sido posible.

En los primeros momentos de la concentración, mientras algunos grupos coreaban consignas como "Pedro Sánchez hijo de Puta" o "Sánchez a prisión" los ceutíes que encabezan con una pancarta la concentración han tratado de pedir que dejen de lado esas consignas contra el Ejecutivo.

Sin embargo, los gritos contra los miembros del Ejecutivo han estado presentes durante toda la concentración.

Francesco Grugni, italiano pero residente en Ceuta, ha acudido a este llamamiento de ceutíes porque sostiene que quiere demostrar que lo que representa a Ceuta es que es "una ciudad abierta a las cuatro culturas" en la que cabe todo el mundo "sea de la inclinación política que sea".

Ana, Clara y Claudia, tres amigas madrileñas, también han acudido a esta manifestación porque quieren defender la "unión entre españoles y no una política". Asimismo, las tres jóvenes han asegurado que con todas estas manifestaciones esperan que "los españoles despierten y los políticos dimitan".

Pedro y Jaime han llegado a la puerta del Congreso con su grupo de amigos, todos ceutíes que viven en la capital, quienes van ataviados con camisetas del club de fútbol ceutí. "Estamos aquí para defender la ciudad que nos ha visto nacer y crecer", detallan y defienden que no están pidiendo nada "raro" sino la seguridad que cualquier otra ciudad de España tiene garantizada.

Los jóvenes insisten en que los ceutíes tienen "un gran sentimiento de pérdida" que se ha visto agravado por los sucedido los días 30 y 31 de julio, pero que es algo que viene "de lejos".

En pocos minutos la Plaza de las Cortes se ha inundado de gente y los asistentes llegaban hasta la Plaza de Neptuno, donde una marea de personas se mezclaba con quienes habían acudido a la concentración de Cibeles.

Conforme ha ido avanzando el tiempo las consignas contra el presidente del Gobierno y el ministro del Interior han ido creciendo. Asimismo, han acabado entrando a la multitud personas con camisetas del grupo Núcleo Nacional, Daniel Esteve, el fundador de Desokupa o el comisionista Víctor de Aldama.

Uno de los momentos de máxima tensión se ha vivido antes de que comenzara oficialmente la concentración. Un grupo de asistentes se ha encarado a periodistas de 'La Sexta' y 'TVE' al grito de "mentirosos" y han intentado tirarles los micrófonos. La policía nacional desplegada ha tenido que intervenir ante los continuos gritos y empujones hacia los periodistas.

LA POLICÍA DISPERSA A LOS MANIFESTANTES CON PELOTAS DE GOMA

La policía ha dispersado con pelotas de goma a los manifestantes que estaban en la puerta de el Congreso de los Diputados.

Aunque la concentración ha comenzado de forma pacífica, sobre las 21.20 horas ha comenzado a subir la tensión entre los asistentes, quienes han dirigido consignas y cánticos contra la policía.

Al grito de "con los moros, no hay cojones" cientos de manifestantes han comenzado a increpar a los agentes desplegados en la zona.

La tensión ha comenzado a crecer y un grupo de asistentes ha comenzado a lanzar objetos a los agentes, quienes han contestado dispersando a la masa de gente con gases lacrimógenos y pelotas de goma.