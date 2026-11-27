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MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación en las líneas 3, 7 y 9 han iniciado su servicio este viernes con interrupciones, según ha informado Metro de Madrid en redes sociales.

En concreto, en la L3, la circulación ha quedado interrumpida menos de una hora aproximadamente, entre las estaciones de El Casar y Villaverde Alto, en ambos sentidos, por "causas técnicas". A las 7.00 horas el servicio ha quedado restablecido.

También la L7 se ha visto afectada al inicio de su circulación, a las 6.00 horas, entre las estaciones de García Noblejas y Cartagena, en ambos sentidos, por "causas técnicas". El tiempo estimado de solución, según el suburbano madrileño, está estimado en más de 1 hora.

Además, a las 6.43 horas, Metro de Madrid ha informado de que la circulación ha quedado interrumpida en la L9 entre las estaciones de Rivas Futura y Puerta de Arganda, en ambos sentidos, por "incidencia en un tren". La previsión para retomar la normalidad en la línea está estimada en más de 15 minutos.