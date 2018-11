Coalición Canaria no irá a la cita constitucionalista convocada por Pablo Casado en el Congreso

Actualizado 12/11/2018 19:10:35 CET

Coalición Canaria (CC) no asistirá este miércoles a la reunión que ha convocado el presidente del PP, Pablo Casado, en el Congreso con el objetivo de diseñar una estrategia común en defensa de la Constitución y la unidad de España.

El PP ha contactado con Ciudadanos, con Coalición Canaria y con sus socios electorales de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias y Partido Aragonés (PAR) para ese encuentro, pero hasta el momento sólo han confirmado su asistencia los navarros y los asturianos. El PAR, por su parte, tiene previsto hacer pública su posición este martes en rueda de presa en Zaragoza.

CC, NADA QUE DEMOSTRAR

Sin embargo, los nacionalistas canarios ya han avanzado que no acudirán a esa cita del miércoles. Su diputada, Ana Oramas, ha recordado que CC siempre está presente en los aniversarios del Día de la Constitución, participa en todos los foros en los que se habla de la Carta Magna e incluso apoyó la aplicación del artículo 155 en Cataluña, por lo que consideran que no tienen que demostrar nada.

A su juicio, parece haber ahora una competición para ver quién es más constitucionalista y CC no va entrar en esa "batalla" y no va a dejar que nadie les utilice, por lo que prefieren no acudir a la cita del miércoles.

En cuanto al otro partido canario del Grupo Mixto, Nueva Canarias, que se presentó con el PSOE en 2016, ni siquiera ha sido convocado a la cita.

VAN A "ESCUCHAR"

En nombre de UPN asistirá su presidente, Javier Esparza, quien ha explicado que su partido se sentará con "aquellos partidos que convocan para hablar de algo que incumbe a todos, que es lo que está ocurriendo en España".

En rueda de prensa en Pamplona, el presidente de los foralistas navarros ha apuntado que ya ha conversado con Casado sobre ese encuentro y que preveía otra conversación más con él para conocer más detalles del mismo.

Por su parte, Foro Asturias estará representado por su único diputado en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca. Según fuentes del partido, la idea es que al encuentro fuera también su presidenta y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyòn, pero esa reunión coincide con el Pleno del Ayuntamiento.

A priori, tanto UPN como Foro Asturias asistirán a la reunión en la Cámara con idea de "escuchar" lo que desde el PP quieran trasladarles, según apuntaron a Europa Press fuentes de ambas formaciones.

ES UNA REUNIÓN "IMPORTANTE"

En el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, ha recalcado este lunes que se trata de una reunión "importante" para impulsar iniciativas que "fortalezcan al Estado" cuando hay un Gobierno, ha dicho, "condicionado" por unos "socios" que no buscan el interés general. A su entender, los ciudadanos les piden que actúen juntos y mantengan una "unidad de acción", "no solo en la calle sino también en las instituciones", que es donde se plantean las reformas.

"Se trata de marcar una hoja de ruta común para que esa agenda de refuerzo institucional sea compartida por todos estos partidos que tenemos la obligación de responder a las legítimas reivindicaciones de los españoles que hoy nos piden hacer frente al Gobierno de Sánchez no solo en la calle sino también en las instituciones", ha dicho, para recalcar que es un "clamor" hacer frente a Pedro Sánchez "lo mejor organizados posible".

Además, García Egea ha puntualizado que en ese encuentro hablarán no solo de medidas legislativas relativas al reforzamiento institucional, sino también de estrategias ante cualquier "tropelía contra la Constitución" o "triquiñuelas parlamentarias" y asuntos en materia económica , como los Presupuestos que, según ha dicho "hoy están felizmente fallidos".