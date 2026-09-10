Coalición Canaria recrimina al Gobierno que no se coordinara con Marruecos pese al "riesgo extremo" en Ceuta

Archivo - La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido en una imagen de archivo - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, considera que la víspera de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado 30 de julio ya "sobraban los motivos" para el Gobierno, que tanto presume de sus "buenas relaciones" con Marruecos, se coordinara con el país vecino y reforzara la frontera de la ciudad autónoma donde, a su juicio, existía un "riesgo extremo".

Esta es la conclusión a la que ha llegado tras analizar los informes de los servicios de información conocidos este miércoles sobre la situación en Ceuta los días previos a la crisis. A su juicio, "se tenían que hacer muchas cosas que no se hicieron" como "hablar con Marruecos" o "reforzar la frontera".

Preguntada antes de la sesión plenaria del Congreso este jueves, Valido ha insistido en la necesidad de haber actuado previamente por parte del Ejecutivo al tener conocimiento de los informes "máxime" cuando, según ha expresado, Marruecos también tenía información al respecto. "Creo que cualquiera con un poquito de sentido común lo habría hecho", ha espetado.

En este sentido, la diputada canaria se ha preguntado "cuántos informes habrán recibido o recibirán" ambos Estados "a los que no dan importancia". "Podían ambos gobiernos, que se llevan bien, haber reforzado el control de esa frontera y haber evitado lo que ha ocurrido", ha insistido.

Respecto a la postura del Gobierno, quien insiste en que los avisos no llegaron por vías "formales", Valido ha recriminado que "hay demasiadas informaciones cruzadas" como "para señalar al CNI en responsabilidad en la tipología de sus informes".

Así, la diputada ha insistido en que "lo que es evidente" es que "ante un riesgo extremo" ambos ejecutivos "tendrían que haber coordinado una operación en la frontera conjunta" con el fin de "evitar la tragedia que ocurrió".

CANARIAS, CEUTA Y MELILLA TIENEN QUE SER INFORMADAS

A su juicio, la desclasificación de los documentos sobre Ceuta ha puesto de manifiesto que Canarias tiene razón cuando reclama "conocer todos los acuerdos" y "estar en las reuniones que se producen con Marruecos en asuntos que le conciernen".

En su opinión, las decisiones se toman "en otros sitios" y "en otros despachos" lo que repercute a los territorios de la frontera sur, como su comunidad o Ceuta y Melilla, que son dejadas al margen y sólo pueden "esperar acontecimientos y sufrir las consecuencias".