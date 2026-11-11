Colau afirma que Ayuso "insulta" a los sindicatos porque está "nerviosa" por el apoyo a la huelga general

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La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i), durante un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en la Plaça Sant Jeroni, a 8 de noviembre de 2026, Palma, Mallorca, Islas Baleares (España).
La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i), durante un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en la Plaça Sant Jeroni, a 8 de noviembre de 2026, Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press
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Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 13:11
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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dedica a "insultar" a los sindicatos porque está "nerviosa" ante la amplia movilización que está generando la huelga sindical de este miércoles.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, se ha felicitado por el "amplísimo" seguimiento de este paro que, a su juicio, está siendo un "éxito" y que en Cataluña se habla de una participación del 80%.

La candidata ha recalcado que esta huelga se convoca porque existe un "amplísimo malestar" con el problema de la vivienda y la desigualdad que está creciendo, pese a las mejoras que ha desplegado el Gobierno como la subida del salario mínimo.

Colau ha comentado que esta huelga tiene que ser un "punto de inflexión" y ha lanzado que a la derecha "no le gusta" que la ciudadanía "manda en democracia". Desde esa lógica, entiende que "Ayuso sea impertinente y salga a insultar" tras hablar de "basura sindical" en relación a la convocatoria de este paro.

"Supongo que lo hace para desviar la atención y no recordemos cómo ella le pone la alfombra roja los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo de más de 6 millones de euros con dinero público", ha espetado.

A su juicio, la vivienda es "un clamor en la calle" y que si la derecha le da la "espalda" al final "lo único que hará es alejarse de la ciudadanía".

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