Colau afirma que Ayuso "insulta" a los sindicatos porque está "nerviosa" por el apoyo a la huelga general

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i), durante un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en la Plaça Sant Jeroni, a 8 de noviembre de 2026, Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dedica a "insultar" a los sindicatos porque está "nerviosa" ante la amplia movilización que está generando la huelga sindical de este miércoles.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, se ha felicitado por el "amplísimo" seguimiento de este paro que, a su juicio, está siendo un "éxito" y que en Cataluña se habla de una participación del 80%.

La candidata ha recalcado que esta huelga se convoca porque existe un "amplísimo malestar" con el problema de la vivienda y la desigualdad que está creciendo, pese a las mejoras que ha desplegado el Gobierno como la subida del salario mínimo.

Colau ha comentado que esta huelga tiene que ser un "punto de inflexión" y ha lanzado que a la derecha "no le gusta" que la ciudadanía "manda en democracia". Desde esa lógica, entiende que "Ayuso sea impertinente y salga a insultar" tras hablar de "basura sindical" en relación a la convocatoria de este paro.

"Supongo que lo hace para desviar la atención y no recordemos cómo ella le pone la alfombra roja los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo de más de 6 millones de euros con dinero público", ha espetado.

A su juicio, la vivienda es "un clamor en la calle" y que si la derecha le da la "espalda" al final "lo único que hará es alejarse de la ciudadanía".