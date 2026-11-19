La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un acto de campaña, a 18 de noviembre de 2026, en Gijón, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press
VALENCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha criticado el formato de debate 'cara a cara' entre sus homólogos de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, porque no habrá "ninguna mujer candidata" y no tiene en cuenta que el bipartidismo en España ha "terminado" dado que las dos formaciones no van a poder gobernar en soledad.
En declaraciones a los medios antes de participar en un acto de campaña en el municipio valenciano de Benetússer, Colau ha admitido que seguirá ese debate con atención pero ha confrontado que va a faltar "la mitad de la población".
"En ese debate faltaremos dos formaciones que vamos a ser decisivas (en alusión a Vox y Frente Amplio) para la conformación de un gobierno después del 29 de noviembre. Hay que recordar que en este país el bipartidismo se ha terminado. Ni PSOE ni PP van a poder gobernar en soledad", ha argumentado.
De esta forma, ha subrayado que la única forma de conformar la gobernabilidad tras los comicios será con alianzas y por eso ha reivindicado que Frente Amplio es la "clave" para que se revalide un Ejecutivo progresista.
"No solo para frenar a la extrema derecha, insisto, sino para avanzar en derechos y para acabar con la corrupción", ha zanjado la aspirante a la Moncloa de Frente Amplio.