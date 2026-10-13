El colegio Vicente Aleixandre de Ceuta abre sus puertas a los Reyes

Felipe VI y Letizia visitan el colegio público Vicente Aleixandre, en Ceuta, que cuenta con 141 alumnos, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. - ALICIA VELA

Sus majestades han recibido multitud de dibujos y notas de manos de los alumnos

CEUTA, 13 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Alicia Vela) -

Felipe VI y Letizia han visitado este martes por la tarde el colegio público Vicente Aleixandre, en Ceuta, donde se han interesado por la situación de la educación y el alumnado tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 y 31 de julio.

Han sido recibidos por cientos de vecinos de la barriada de la Manzanera, donde se ubica el centro, con vítores y 'vivas'.

El centro, que busca educar en un ambiente multicultural desde el respeto a las diferentes confesiones, cuenta con 141 alumnos, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, y 12 de ellos tienen necesidades especiales. El 69% profesa la religión islámica, el 27% la católica y el 4% recibe atención educativa. El Vicente Aleixandre tiene una plantilla de 36 personas, 21 de ellos profesores.

Ya dentro de sus instalaciones, Felipe VI y Letizia han podido ver el aula de educación infantil de cuatro y cinco años, compuesta por ocho niños de cuatro, seis musulmanes y dos cristianos --uno de ellos con necesidades especiales--; y once niños de cinco años, todos musulmanes --y uno más con necesidades especiales--.

Raquel y Mónica son las tutoras de los alumnos, que también cuentan con el apoyo de la especialista de Pedagogía Terapéutica, Desirée.

Felipe VI ha saludado con un "hola, chicos" a los niños, que se encontraban haciendo manualidades, y tanto él como la reina se han sentado en una mesa con ellos, que les han explicado lo que hacían.

Asimismo, sus Majestades han visitado el aula de 3º de Educación Primaria, grupo compuesto por 16 alumnos, nueve musulmanes y siete cristianos, y tres alumnas tienen necesidades educativas especiales. Su profesora es Rosa.

Sus Majestades se han reunido, además, con las madres y los padres de los alumnos del colegio, así como como docentes y personal del centro educativo.

La visita ha finalizado con una foto de familia y los niños, muy emocionados, han chocado la mano a Felipe VI y les han entregado dibujos y notas tanto al monarca como a Letizia. Además, se han interesado por el bastón de mando del alcalde ceutí que Felipe VI porta durante toda la visita.

La vuelta a las clases en Ceuta constituyó uno de los momentos más delicados desde la entrada masiva de inmigrantes, con gran incertidumbre, protestas por la crisis y con denuncias sobre la inseguridad de los menores.