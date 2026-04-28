Collboni reivindica el acceso a "vivienda asequible" para garantizar el "derecho a quedarse en la ciudad"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (d), se reúne con el alcalde de Londres, Sadiq Kan (i), en el Hotel Palace, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mantenido una reunión con su homólogo londinense, Sadiq Khan, en la que han compartido sus políticas centradas en lo que el regidor barcelonés ha definido como el "derecho a quedarse en la ciudad".

Durante su reunión de este martes en el marco de la 'Bloomberg CityLab 2026', organizada por 'Bloomberg Philanthropies' y el 'Aspen Institute' en Madrid, Collboni ha destacado que este "derecho" se fundamenta en el acceso a una vivienda asequible. En este sentido, ha puesto en valor las políticas de regulación de los precios del alquiler y su propuesta de eliminar los pisos turísticos en Barcelona para el año 2028 con el fin de "garantizar" el uso residencial del parque de viviendas.

Asimismo el alcalde de la Ciudad Condal ha expresado haber compartido también políticas contra el cambio climático con Khan. "Combatir los efectos del cambio climático nos obliga a los alcaldes a aplicar políticas nuevas e innovadoras que no se habían hecho hasta ahora porque tenemos retos a los que las ciudades aún no se habían enfrentado", ha esgrimido.

"TRANSFORMACIÓN" EN LA RAMBLA Y OXFORD STREET

Ambos líderes han intercambiado "experiencias e informaciones" sobre las dos transformaciones urbanas "emblemáticas" como son la de la Rambla de Barcelona y la de Oxford Street en Londres, que avanzan en paralelo.

Collboni ha expresado que estas remodelaciones son el "símbolo de la voluntad de recuperar los centros urbanos también para la vida de los ciudadanos", así como de tener un "comercio de proximidad". En específico en la Rambla, ha expresado su intención de "recuperar su fortaleza como eje cultural, recuperando teatros y museos que están en el centro de la ciudad".

Por su parte, el alcalde de Londres ha calificado a Barcelona como un "faro" para otras ciudades del mundo. Khan ha elogiado el perfil "progresista" de Collboni y su capacidad para abordar "la crisis del coste de la vida" y transformar el "desafío del turismo en una oportunidad para los residentes".

Del mismo modo ha reconocido sentirse "inspirado" por las políticas de Barcelona contra el tráfico y la contaminación atmosférica. Además, ha subrayado la importancia de la "colaboración de las ciudades frente a la competición", destacando el papel activo de Collboni en la red 'C40' de alcaldes comprometidos contra el cambio climático.

Finalmente ambos alcaldes han reafirmado su compromiso con el Sur Global, asumiendo la responsabilidad de las ciudades del Norte en la lucha contra los efectos del cambio climático.