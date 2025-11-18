Compromís exige a Interior que la Policía actúe en cuanto vea la primera bandera fascista en concentraciones franquistas

Archivo - Varias personas hacen el saludo fascista durante una manifestación con el lema “Remigración. Por unos barrios seguros”, a 23 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha exigido al Ministerio del Interior que la Policía actúe "a la primera bandera, el primer grito o el primer saludo fascista" que se produzca en las concentraciones que puedan darse coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco.

En una rueda de prensa este martes en el Congreso, Ibáñez ha admitido que es "complejo desde el punto de vista del equilibrio constitucional" prohibir la autorización para realizar concentraciones. "Pero en un país donde hay Policía infiltrada en los sindicatos de vivienda o el movimiento ecologista, creo que será fácil poder detectarlo", ha deslizado.

En todo caso, ha indicado que cuando se sepa que la autorización la solicita un grupo de extrema derecha, la Policía debe actuar a la mínima. "Es muy sencillo que en la primera bandera fascista, que en el primer grito o en el primer brazo levantado, la policía actúe reprimiendo el fascismo en nuestras calles", ha reclamado.