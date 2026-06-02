Compromís, ERC y BNG piden que Marlaska vaya al Congreso por la "agresión" policial a una manifestante en Valencia

Archivo - La diputada de Compromís, Àgueda Micó, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, se ha aliado con ERC y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) para registrar una petición de comparecencia ante el Pleno del Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con intención de que dé explicaciones por la "agresión" de un policía antidisturbios a una profesora jubilada que se manifestaba en Valencia en apoyo a la huelga educativa.

"Queremos saber qué le va a pasar a ese policía provocador que, sin venir a cuento, decidió el domingo empujar de una forma muy violenta a una maestra jubilada con el único objetivo de sembrar el caos en las manifestaciones y justificar la violencia con las protestas que están siendo pacíficas", ha dicho Micó en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, está previsto que Marlaska comparezca ante el Pleno el próximo 17 de junio para responder por el fallecimiento el pasado 9 de mayo de dos guardias civiles tras chocar sus patrulleras mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de Huelva. Los grupos proponentes confían en que su petición se pueda acumular a esta comparecencia.

Micó ha recalcado que van a hacer un "seguimiento exhaustivo" de este tema y que no van "a permitir que este policía vuelva a hacer lo mismo en las calles" y ha exigido a Marlaska que aclare quién "ordenó las cargas policiales" y con qué justificación y qué piensa de los tuits de sindicatos policiales avisando a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, de que ella "no va a investigar nada" de lo relativo a esa actuación policial. Desde Podemos han reclamado que se adopte medidas contra las organizaciones que desde su punto de vista, "han hecho manifestaciones de apología de la brutalidad a través de sus redes sociales".

Asimismo, Micó quiere saber si "el Estado tiene policías infiltrados" en las protestas educativas. También el diputado de Compromís, adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha planteado esa duda después de ver imágenes en las que el pasado domingo "algunos manifestantes se subían a un furgón policial y se volvían al cuartel".

Ibáñez ha vuelto a exigir que se aparte del servicio al antidisturbios que empujó a la manifestante en lo que él ve como una "agresión a traición por la espalda" y ha aprovechado también para pedir la reactivación en el Congreso de la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza', que lleva meses congelada por falta de acuerdo.

"Animamos al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados a evitar cualquier tipo de cuestión que no sea ir al PSOE con una ponencia cerrada que no le permita más excusas para terminar con esta ley", ha reclamado Ibáñez.

DIFERENCIAS SEGÚN LA TENDENCIA POLÍTICA DE LOS MANIFESTANTES

Tanto Micó como Ibáñez aprecian también una diferencia trato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los manifestantes en función del signo político de la protesta, pues creen que son más condescendientes con las manifestaciones de derecha, algo en lo que también ha incidido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. "Esa represión policial nunca la vemos cuando se trata de fascistas, de nazis y de ideologías que están tristemente muy infiltradas dentro de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha lamentado.

Tras denunciar la "brutal agresión" que "podría haberle costado la vida" a la profesora jubilada, ha exigido que se expulse al agresor de la Policía, pese a dar por hecho que "pasará la tormenta mediática" y a ese agente no le "pasará nada". "¿Qué le debe Pedro Sánchez a Marlaska para que siga sin dimitir con todo lo que lleva a sus espaldas?", se ha preguntado la líder del partido morado.

"Muchas veces el ministro Marlaska se muestra excesivamente condescendiente con sectores, digamos, muy reaccionarios dentro de la policía. Esperemos que este no sea el caso, que se abra el expediente que se tiene que abrir y que se llegue hasta donde se tenga que llegar para que estos hechos que han dado la vuelta a Europa no vuelvan a repetirse", ha dicho, por su parte, el diputado de los Comunes Gerardo Pisarello.