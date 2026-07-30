Compromís reclama que el Gobierno convoque a la embajadora de Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta

Archivo - El portavoz adjunto de SUMAR en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado que el Gobierno convoque a la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, ante la crisis migratoria en Ceuta, al sospechar que detrás está su "chantaje" ante la mejora de relaciones con Argelia.

"La respuesta marroquí a la mejora de relaciones diplomáticas y comerciales con Argelia ha sido el chantaje, intimidación y lanzar a cientos de personas con anhelos de bienestar contra Ceuta", ha denunciado a través de la red social 'X'.

Aparte, Ibáñez ha recalcado que en los últimos años han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recupere relaciones con Argelia por "coherencia histórica" con la posición que ha mantenido España respecto al Sáhara Occidental, pero también por necesidades estratégicas.

Ante esta crisis, el parlamentario de Compromís y portavoz adjunto de Sumar ha acusado a PP y Vox de apoyar al rey de Marruecos, Mohamed VI, al que define como "amigo" del mandatario estadounidense, Donald Trump, y aprovecharse de dicha emergencia para "difundir odio y racismo".

Por tanto, ve necesario convocar a la embajadora marroquí y también "garantizar la ayuda humanitaria y estabilizar Ceuta con solidaridad europea", escuchando al conjunto del pueblo ceutí.

TESH SIDI: MARRUECOS ES UNA "DICTADURA" QUE USA A SU PUEBLO

A su vez, la diputada de Más Madrid en el grupo plurinacional, Tesh Sidi, ha acusado a Marruecos de instrumentalizar a su "propio pueblo" y "utilizar a menores" como "arma contra España".

"Eso es con lo que juega la dictadura marroquí", ha apostillado la parlamentaria, de origen saharaui, para alertar que Marruecos "jamás será un vecino fiable mientras esté gobernado por una monarquía feudal". Es más, ha advertido de que "no se puede negociar con un régimen que recurre una y otra vez a instrumentalizar la desesperación humana".

Mientras, los gobiernos de España y Marruecos han acordado implementar medidas para la entrega "lo antes posible" de "todos" los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días, y en especial este jueves, cuando han flanqueado masivamente la valla por el espigón de El Tarajal.

A su vez, Marruecos ha achacado la entrada masivas de migrantes en la frontera con Ceuta a "organizaciones criminales" y ha destacado que la colaboración con España en materia migratoria es "ejemplar", según han trasladado a Europa Press fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid.