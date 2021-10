La Comunidad destaca sus medidas para digitalizar sectores contaminantes al inaugurar el Smart Energy Congress

Las actuaciones incidirán en procesos como la inteligencia artificial o la tecnología de la información

La Comunidad de Madrid ha implementado medidas para la digitalización de los sectores más contaminantes dentro de su Plan de Descarbonización, ha destacado el viceconsejero de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Mariano González, en la inauguración del Smart Energy Congress, que se celebra hoy y mañana en Ifema Palacio de Congresos de Madrid, organizado por la Plataforma enerTIC.org.

"No podemos desarrollar proyectos innovadores ni ser más eficientes en la producción, si estas actuaciones no están alineadas con procesos como la tecnología de la información o la inteligencia artificial (IA). Está demostrado que una mayor digitalización implica más eficiencia y avanzar en la descarbonización; así lo ha entendido también la Unión Europea, que ha apostado firmemente por estas palancas de desarrollo a través de los Fondos Next Generation", ha indicado González.

En este sentido, el Plan de Descarbonización del Ejecutivo regional, incluye 58 medidas y una inversión aproximada de 1.000 millones de euros hasta 2023 para el cuidado de los espacios verdes. Actuará principalmente en dos sectores clave que concentran el 77% del consumo energético y el 84% de las emisiones de gases de efecto invernadero, como son el transporte y el residencial, ámbitos en los que la digitalización va a tener un papel fundamental.

En el caso del primero, el desarrollo tecnológico en IA favorecerá una mejor movilidad para los ciudadanos, gracias a los sistemas de gestión inteligente que se pondrán en marcha en un futuro cada vez más próximo, lo que se conoce como Smart Mobility.

Mientras, en la edificación, gracias a la transformación digital es posible alzar los planos en tres dimensiones, imprimir en 3D o prever el comportamiento de una infraestructura o edificio a través del Digital Twin. En esa línea, el Gobierno regional promueve la industrialización, la neutralidad climática y la gestión sostenible de residuos en sus grandes proyectos, como es el caso del Plan Vive o Madrid Nuevo Norte.

El viceconsejero ha subrayado que los avances en esta materia "permitirán incrementar la eficiencia de la economía e industria y reducir los riesgos asociados a la dependencia energética". "Aspectos clave para mantener el liderazgo de la economía madrileña y aumentar el atractivo inversor de la región", ha concluido.