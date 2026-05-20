Comuns, IU, Sumar y Más Madrid celebrarán el 30 de mayo otro acto conjunto en Barcelona para reforzar su alianza

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (d), la ministra de Sanidad, Mónica García (c), el coordinador federal de IU, Antonio Maillo (2d), la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández (d), y el ministro de Cultura, Ernest - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Comuns, IU, Movimiento Sumar y Más Madrid compartirán el 30 de mayo un nuevo acto conjunto, que se celebrará esta vez en Barcelona y de nuevo bajo el lema 'Un paso al frente', para continuar reforzando su alianza para las próximas elecciones generales.

La cita contará con la participación de los ministros de Cultura, Ernest Urtasun; Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bistunduy; y Sanidad, Mónica García; así como del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.

El evento se ha anunciado en las redes sociales y se produce tras la celebración de los comicios andaluces del 17M, donde la coalición Por Andalucía que integraban IU y Sumar repitió cinco escaños mientras que la lista de Adelante se alzó con el puesto de referencia de la izquierda alternativa a nivel autonómico al cosechar ocho escaños.

"Continuamos construyendo un espacio político útil para la gente trabajadora. Ante el ruido y la resignación, se necesitan ideas valientes, organización y esperanza", han escrito Izquierda Unida y los Comuns.

Por otro lado, la convocatoria de este acto llega tras el llamamiento de la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, a adelantar la elección del futuro líder del espacio y la marca electoral. En principio, voces de la actual coalición apuntan a que tiene que haber novedades al respecto antes de la vacaciones de verano.

Hasta la fecha se han celebrado dos actos más, uno en Sevilla en abril durante la precampaña de las elecciones andaluzas, y otro el pasado 20 de febrero, cuando los cuatro partidos presentes en el Gobierno por la cuota del socio minoritario mostraron públicamente su intención de revalidar su coalición electoral, abierta al resto de sus socios en el grupo parlamentario en el Congreso y con mano tendida a todas las fuerzas de la izquierda alternativa estatal y plurinacional.

MENSAJE A LOS SOCIOS ACTUALES

Un mensaje dirigido en consecuencia a socios actuales como Compromís, Chunta y Més per Mallorca pero también hacia Podemos, que rompió a finales de 2023 con Sumar y que ha mostrado frialdad respecto al proyecto de frente amplio electoral para 2027 que arman los partidos del socio minoritario del Ejecutivo.

Pese a que concurrió junto a Sumar e IU en Andalucía, la formación morada mantiene una línea crítica hacia el Gobierno de coalición y ha redoblado su apuesta por forjar un tándem electoral entre la exministra de Igualdad Irene Montero y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El anuncio de este acto se produce también el mismo día de que uno de los integrantes de la alianza, Más Madrid, haya rubricado la paz interna en el seno de la formación tras el acuerdo entre la ministra de Sanidad, Mónica García, que encabezará la lista del partido para las próximas elecciones autonómicas, y el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, quien ostentará el tercer puesto.

Dicho pacto fija la mirada también en la política nacional y sitúa a tres nombres como "referentes" en una hipotética lista al Congreso. Se trata de la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, y Emilio Delgado.