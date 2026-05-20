EEUU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles

Archivo - El expresidente cubano Raúl Castro - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado este miércoles al expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de cuatro estadounidenses.

"Según consta en la acusación formal, Raúl Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro estadounidenses", ha anunciado el fiscal general, Todd Blanche, en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Miami.

En este sentido, ha celebrado que "por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano han sido acusados" por este caso se retrotrae a 1996, fecha en la que Raúl Castro, de 94 años, era ministro de Defensa bajo el mandato de su hermano, el presidente Fidel Castro.

En concreto, Castro ha sido acusado --junto con Lorenzo Alberto Perez-Perez; Emilio José Palacio Blanco; José Fidel Gual Barzaga; Raul Simanca Cardenas y Luis Raul Gonzalez-Pardo Rodriguez-- por cargos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de una aeronave y homicidio.

"El presidente (Donald) Trump está comprometido a restablecer un principio muy simple pero importante: si matan a estadounidenses, los perseguiremos, sin importar quiénes sean, qué cargo ostenten y, en este caso, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido", ha argüido.

La acusación formal, presentada tras una investigación dirigida por fiscales federales en el sur de Florida, ha sido desclasificada este miércoles y se produce en medio de la profunda crisis de abastecimiento en la isla a causa del endurecimiento del bloqueo tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Los cargos recientemente revelados suman seis acusados a un caso penal ya existente, iniciado en 2003 en relación con el ataque, según consta en el expediente judicial. Dicho caso era contra tres oficiales militares cubanos, si bien nunca fueron extraditados para ser juzgados.