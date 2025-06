La Conferencia de Presidentes 'de los pinganillos' acaba sin acuerdos y con las CCAA del PP pidiendo elecciones

El Gobierno culpa al PP de romper el 'espíritu de La Palma' y los territorios urgen una reforma de la financiación autonómica

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona ha concluido sin ningún acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y ha quedado eclipsada por la polémica por el uso de las lenguas cooficiales y con los 'barones' del PP reclamando al jefe del Ejecutivo elecciones anticipadas por la precariedad de sus apoyos en el Parlamento.

La primera vez que se reúne este órgano multilateral en Barcelona, en el que tanto el Gobierno como la Generalitat catalana han volcado sus esfuerzos para demostrar que la normalidad institucional ha vuelto a Cataluña, ha acabado sin acuerdos en ningún de los principales asuntos como la vivienda, la migración o la financiación autonómica.

Este último tema ha sido uno de los que más han reclamado los líderes territoriales, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha urgido que se aborde "de una vez" el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica; o el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha reclamado la actualización de las entregas a cuentas a las comunidades.

Salvador Illa, presidente de Cataluña y anfitrión de la cita, ha defendido nuevamente el modelo de financiación singular para Cataluña aunque no fuera, a su juicio, un punto principal del orden del día: "Yo no me dejo decir según qué en mi casa". Eso sí, ha señalado que la postura de los presidentes del PP le ha hecho estar aún más fiel a su posición.

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Vivienda, apenas han mencionado el asunto de la financiación, aunque sí han destacado uno de los puntos prioritarios para el Gobierno en esta 'cónclave': la vivienda.

LA VIVIENDA, TAMBIÉN SIN ACUERDOS

Tras el saludo institucional a las autoridades por parte del Rey Felipe VI y un desayuno de bienvenida, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración institucional en la que ha afirmado que para el Ejecutivo la vivienda iba a ser "el tema central" en esta XXVIII edición de la Conferencia de Presidentes.

Ha recordado la propuesta que hizo a las comunidades autónomas de triplicar la inversión pública para la construcción de vivienda, hasta los 7.000 millones de euros, del que el Ejecutivo central financiaría el 60%.

No obstante, las comunidades del PP han rechazado la iniciativa del Gobierno, como ha hecho Ayuso, que ha manifestado su apuesta por la liberalización de suelo y por más seguridad jurídica para construir vivienda "y conseguir que bajen los precios".

Quienes sí han defendido la apuesta del Gobierno por construir más vivienda ha sido la presidenta de Navarra, María Chivite, que se ha comprometido a destinar más recursos para políticas públicas.

Illa, por su parte, ha salido muy "satisfecho del planteamiento que se ha hecho" en materia de vivienda, y ve positivo para la ciudadanía que se haya abordado en la conferencia, bajo su punto de vista, no con diagnósticos, sino con una propuesta concreta por parte del Gobierno.

PROPUESTAS CONTRADICTORIAS EN MIGRACIÓN

En materia migratoria tampoco se ha alcanzado ningún acuerdo en un debate marcado por la propuesta del PP que explicitaba que el control de fronteras y la política migratoria sea "competencia exclusiva del Estado", mientras que la propuesta de Canarias y Euskadi de un "gran pacto" para dar respuesta al fenómeno.

Torres ha lamentado tras la reunión que el planteamiento de los populares no diga "ni una sola frase" sobre la situación de los menores migrantes no acompañados. "Han presentado una propuesta de control de fronteras, en la que hablan de que no se puede delegar absolutamente nada en el campo migratorio. No hay ni una sola frase, ni una coma, nada, ni una vocal que hable de los menores no acompañados", ha afirmado.

Aunque varias comunidades autónomas hayan mostrado su preocupación con el fenómeno migratorio y el apoyo a la propuesta de Canarias y Euskadi, varios presidentes del PP como la balear Marga Prohens, el aragonés Jorge Azcón, o la madrileña Isabel Díaz Ayuso han criticado el planteamiento del Gobierno sobre este tema. Ayuso, concretamente, ha asegurado que la gestión actual de las fronteras es "inhumana" ya que es algo que está "dinamitando la convivencia en muchas regiones y pueblos de España".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha constatado la "soledad" del archipiélago para gestionar la "crisis humanitaria" de la inmigración aunque ha valorado el "apoyo" y la predisposición de Cataluña y País Vasco para acoger menores. También ha anunciado que la próxima semana se celebrará una reunión con los ministros del Interior, Política Territorial y Migraciones, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres y Elma Saiz, respectivamente, para "intentar coordinar" mejor la distribución.

LA POLÉMICA POR LOS PINGANILLOS

Desde un inicio, la celebración de este foro multilateral peligró por la amenaza del PP de hacer platón si el Gobierno no aceptaba incluir en el orden del día los temas a abordar. Finalmente, el Ejecutivo los aceptó, dejando en 16 los asuntos a hablar en una Conferencia en la que cada líder territorial ha tenido solo diez minutos para hablar.

Pero la polémica volvió cuando el Gobierno anunció su intención de permitir el uso de lenguas cooficiales mediante traductores, como se hace desde el comienzo de esta legislatura en el Congreso. Ayuso, en respuesta, amenazó con abandonar el foro si alguno de sus homólogos no intervenía en castellano.

Y así ha sido. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha abandonado momentáneamente la Conferencia de Presidentes durante la intervención del lehendakari, Imanol Pradales, y de Salvador Illa, que han utilizado el euskera y el catalán, respectivamente.

El Gobierno se ha sumado a la molestia de Euskadi y Cataluña asegurando que ha sido una "falta de respeto" y calificando como "imperdonable" la actitud de Ayuso, además de reprocharle una doble vara de medir, porque no ha abandonado el foro cuando sus compañeros de partido Alfonso Rueda, presidente de Galicia, y Marga Prohens, presidenta de Baleares, han hablado en gallego y catalán.

SÁNCHEZ RECUERDA: LAS ELECCIONES SON EN 2027

También ha destacado la petición de los líderes autonómicos del PP para que Sánchez adelante las generales, a lo que el presidente del Gobierno les ha manifestado su intención de agotar la legislatura y convocar elecciones generales en 2027.

Con el argumento de los populares de que la situación política "no da más de sí", uno de los primeros en pedir el anticipo electoral ha sido el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que ha pedido a Sánchez que disuelva las Cortes generales cuanto antes y permita a los españoles decidir.

También lo ha reclamado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, alegando que la situación que vive el país es "insostenible", así como el presidente de Galicia Alfonso Rueda, que ha pedido poner fin a la situación que está viviendo España.

Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dejado claro que la convocatoria de elecciones es una competencia del presidente del Gobierno, lo mismo que ha recalcado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en sus intervenciones posteriores.

Con todo, el Gobierno ha culpado al PP de romper el 'espíritu de La Palma' y de no querer llegar a acuerdos. "Los responsables de los fracasos son los que los provocan, y no ha sido el Gobierno de España, que hemos hecho lo máximo incluyendo los puntos que ellos pedían", ha sentenciado Torres, que ha anunciado que la próxima Conferencia de Presidentes se celebrará en Asturias.