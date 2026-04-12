El Congreso debatirá sobre la represión a mujeres y el 'bibliocausto' franquista en el 95 aniversario de la II República

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes, 14 de abril, cuando se conmemora el 95 aniversario de la proclamación de la II República, sendas iniciativas en las que se insta al Gobierno a reconocer a las mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer y a condenar el conocido como 'bibliocausto', la quema de libros llevada a cabo durante la Guerra Civil por ser considerados subversivos por los sublevados.

Estos debates llegarán de la mano por un lado de Esquerra Republicana, que volverá a reclamar la inclusión de las jóvenes que fueron internadas en los reformatorios del Patronato que funcionaron hasta 1985, y por otro del PSOE, autor de la proposición no de ley sobre la censura cultural.

En concreto, la formación independentista catalana demanda que se reforme la Ley de Memoria para reconocer en el ámbito jurídico y administrativo como víctimas de la represión, con las correspondientes indemnizaciones, a las mujeres que fueron internadas en centros del Patronato desde 1941 y hasta su desaparición, ya bajo el Gobierno del socialista Felipe González.

Su iniciativa, recogida por Europa Press, también persigue que se investigue y difunda la represión que se ejerció desde esta institución dependiente del Ministerio de Justicia pero gestionada por órdenes religiosas.

En este contexto, quieren que en un año se elabore un inventario de toda la documentación relativa al Patronato conservada en organismos públicos y que se cree un grupo de trabajo con expertos para analizar toda esa información y hacer recomendaciones sobre cómo avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en las políticas de verdad, justicia y reparación.

Y el PSOE defenderá otra proposición no de ley para que se investigue el 'bibliocausto' con el que durante la Guerra Civil en el bando franquista se imitaron las quemas de libros que habían llevado a cabo los nazis pocos años antes en Alemania. Los socialistas aspiran a que estos episodios se estudien en las escuelas y se reconozca el compromiso con la cultura de las personas responsables de librerías, bibliotecas y editoriales que fueron represaliadas.

Según explican en su iniciativa y recoge Europa Press, desde los primeros días del golpe militar los sublevados se centraron en la incautación y destrucción de libros y la depuración de bibliotecas públicas y privadas, y muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados.

PRIMERA GRAN QUEMA, EN A CORUÑA

Con el objetivo de "limpiar y purificar el país de las ideas subversivas", además de eliminar y recluir a quienes las publicaban o profesaban, la Falange y el ejército franquista, no solo protagonizaron acciones de quemas de libros, sino que alentaron a sus seguidores a que las hicieran, como queda plasmado en los periódicos franquistas.

La primera gran quema pública documentada se produjo en A Coruña, el 19 de agosto de 1936, donde ardieron más de 1.000 libros de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto a la biblioteca personal del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo, Santiago Casares Ouiroga. Además, se asaltó la editorial gallega Nós y su director, Anxel Gasol, fue fusilado.

A medida que avanzaba la guerra, se fueron dictando decretos y bandos que obligaban a entregar o requisar los libros considerados prohibidos. Así pasó en Sevilla, donde Queipo de Llano dio 48 horas a la población para que entregase sus libros y habilitó a falangistas para recorrer librerías y editoriales para requisar todo el material considerado "pornográfico, marxista, ácrata y disolvente".

También hubo hogueras en localidades pequeñas donde ardieron los fondos de bibliotecas municipales, de Casas del Pueblo, ateneos o sedes sindicales, mientras que la primera biblioteca universitaria purgada fue la de Valladolid en 1937 y luego la de Santiago de Compostela. Las últimas quemas se produjeron en 1939, tras la caída de Madrid, donde con motivo del Día del Libro el Sindicato Español Universitario (SEU) convocó un acto en el que jóvenes estudiantes, brazo en alto, quemaron distintos ejemplares.

MAESTRAS Y PEDAGOGAS

Además, las comisiones depuradoras clasificaban los fondos de bibliotecas y salas de lecturas y, los libros que no eran destruidos permanecerían guardados en espacios restringidos denominados "infiernos", que no fueron abiertos hasta 1975.

Entre los libreros y bibliotecarios que pagaron con la vida su compromiso con la cultura, el PSOE menciona a Miguel d'lom de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra de Zaragoza Pilar Salvo, responsable de una biblioteca infantil; la pedagoga y bibliotecaria, Juana María Capdeviele.

Los profesionales que habían permanecido en la zona gubernamental fueron sancionados a posteriori, como ocurrió con la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner; o con Carmen Caamaño, que fue separada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.