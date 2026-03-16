El Congreso interroga este lunes al asesor del PPCV que contradijo a los escoltas sobre la llegada de Mazón al Cecopi

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 recibe este lunes a Josep Lanuza, asesor externo del PPCV que el pasado 23 de febrero afirmó ante la jueza que lleva el caso, Nuria Ruiz Tobarra, que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón llegó al Palau "sobre las 19.30 horas", una versión que contradice la ofrecida por los escoltas el exmandatario.

Lanuza explicó en el juzgado que Mazón llegó a la sede de la Presidencia "sobre las 19.30 horas" y que hablaron durante "20 ó 25 minutos" antes de irse juntos al Cecopi. En este punto, la jueza le indicó que los escoltas del expresidente declararon que cuando llegó Mazón al Palau, subió a su despacho y bajó enseguida. Dijeron que, como mucho, estuvo arriba 10 minutos. "¿A quién me tengo que creer?", le preguntó al asesor.

Al día siguiente la jueza dio el primer paso para imputar a Mazón elevando una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), pues el expresidente sigue siendo aforado al conservar su escaño en las Cortes Valencianas. La jueza apuntaba a una serie de "negligencias" cometidas por Mazón, una posición que de momento no comparte la Fiscalía. El Ministerio Público no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente pero cree que ahora no hay datos o indicios suficientemente sólidos para imputarle.

Antes de la comparecencia de Lanuza, por la mañana, hará lo propio ante la comisión de investigación Avelino Mascarell, diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural de la Diputación de Valencia, responsable del Consorcio Provincial de Bomberos y también alcalde de Xeraco.

RETIRADA DE LOS BOMBEROS DEL POYO

Los comisionados le podrán preguntar sobre el motivo por el que se decidió retirar a primera hora de la tarde a los efectivos que vigilaban aquel día el Barranco del Poyo, que acabó desbordándose provocando la riada.

En su declaración ante la jueza el pasado 2 de marzo Mascarell comentó que el día de autos en el Cecopi no estuvieron pendientes de Mazón, quien "no tenía que estar allí" porque "ya estaba la consellera" Salomé Pradas, imputada en la causa junto con el entonces secretario autonómico de Emergencias Emilio Argueso.

También señaló en el juzgado que antes de enviar el primer Es Alert --que sonó a las 20.11 horas-- se habló de la conveniencia de que la población que quedada en las plantas altas. No recordaba quién hizo esa apreciación ni dijo desconocer por qué finalmente no se incluyó en un mensaje en el que sólo se recomendaba que se evitaran desplazamientos.