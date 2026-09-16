El Congreso reprueba a Marlaska por la gestión de la crisis de Ceuta y reclama exigir explicaciones a Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de la crisis generada por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado mes de julio, y ha instado al Gobierno exigir "explicaciones claras" a Marruecos sobre su actuación durante aquellos sucesos.

Estas peticiones formaban parte de la moción consecuencia de la interpelación que el PP dirigió la semana pasada a Marlaska, un texto que se ha votado por puntos, pero que ha sido aprobado en su totalidad.

En concreto, la Cámara ha reprobado al titular de Interior por la gestión al frente de su Ministerio, la "evidente desprotección de las fronteras españolas", el "abandono de Ceuta y sus reiteradas contradicciones sobre los avisos y alertas previas".

Este punto, que también insta al presidente del Gobierno a proceder a su cese, ha salido adelante con el apoyo del PP, UPN y Junts, mientras que Podemos, Bildu, el BNG, Coalición Canaria y Àgueda Micó (Compromís) se han abstenido y PSOE, Sumar, ERC, y PNV han votado en contra.

Además, el texto emplaza al Gobierno a reforzar de forma inmediata y permanente la presencia en la ciudad autónoma de la Policía Nacional, la Guardia Civil y, mientras resulte necesario, las Fuerzas Armadas en Ceuta, dotándolas de los efectivos, medios materiales, alojamientos, dietas y condiciones adecuadas para proteger la frontera, garantizar el orden público y recuperar la normalidad.

En este contexto, demanda establecer dispositivos especiales de seguridad en calles, espacios públicos, centros educativos, sus accesos y los itinerarios cotidianos de "escolares, mujeres y menores". Todas estas peticiones se han aprobado con el sí de PP, Vox UPN y CC, la abstención de Junts y PNV y el voto en contra del resto grupos.

DEVOLUCIÓN DE LOS INMIGRANTES, MENORES INCLUIDOS

Además, PP, Vox y Junts han hecho posible que se aprobase también el punto en el que se insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivo el retorno o la devolución de quienes entraron ilegalmente en Ceuta, un punto en el que solo CC se ha abstenido mientras el PSOE, Sumar y sus habituales socios han votado en contra.

En concreto, la Cámara plantea que se recurra a todos los instrumentos jurídicos nacionales, europeos y bilaterales disponibles y que se incrementen de manera urgente los efectivos y medios destinados a la identificación y a la tramitación de todos los expedientes de devolución, retorno o asilo.

En el caso de los menores extranjeros no acompañados, el Congreso urge a priorizar su identificación, la determinación de su edad y la localización de sus familias para proceder, atendiendo a su interés superior, a su retorno al entorno familiar o a su entrega a los servicios de protección de su país de origen.

El PP ha conseguido que se aprueben también sus peticiones en el plano diplomático, que han salido adelante con apoyo de Vox y UPN, y la abstención de CC, Junts y PNV. Así, se insta al Gobierno a llamar a consultas al embajador de España en Marruecos y a convocar nuevamente a la embajadora del país vecino en España ante la reiteración de las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla por miembros del Gobierno marroquí.

Asimismo, solicita al Ejecutivo que exija explicaciones claras sobre la actuación de las autoridades marroquíes durante los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio y, en particular, sobre si "permitieron, consintieron o facilitaron la entrada masiva que vulneró una frontera española y europea en Ceuta".

En la sesión de este miércoles se ha votado también la moción consecuencia de la interpelación que Vox dirigió también a Marlaska en el anterior Pleno de control, pero, a diferencia de la del PP --que se ha abstenido-- ha sido rechazada.

EL TEXTO DE VOX

El texto tumbado, que señala al Gobierno como "culpable" los "crímenes" que puedan perpetrar los inmigrantes en Ceuta y de los efectos económicos de su permanencia en la ciudad autónoma, reconoce la labor de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los militares desplegadas en Ceuta y denuncia la condiciones en las que trabajan, a según Vox, por la "desidia" gubernamental.

En otro de los puntos, reafirma la "plena e indiscutible soberanía española" sobre Ceuta, Melilla, las Chafarinas, Vélez de la Gomera, Perejil y Alhucemas, rechaza cualquier negociación con Marruecos al respecto, citando expresamente la posibilidad de una "soberanía compartida", condena las declaraciones de ministro marroquíes cuestionando su españolidad y exige a Marruecos el reconocimiento de la soberanía española en el norte de África.

El texto de Vox también defendía la devolución a Marruecos de todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta, así como reforzar militar y policialmente las fronteras con más medios materiales, tecnológicos y jurídicos, incluido el despliegue de la Armada en la frontera marítima y dotar a estos efectivos de "reglas de enfrentamiento claras y acordes a Derecho, que aseguren el éxito de su función".

Por último, planteaba denunciar lo sucedido ante organismos internacionales, suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito en 1991 con Marruecos si el reino alauí no rectifica sus "actuaciones hostiles" y promover en la Unión Europea la suspensión o revisión del acuerdo de asociación con este país.