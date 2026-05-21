Congreso y Senado urgen a cerrar las fundaciones de partidos inactivas y a subvencionar sólo las que estén registradas

Archivo - La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, con el presidente de la Comisión Mixta, el diputado socialista Juan Francisco Serrano - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha instado este jueves a avanzar en la extinción de las fundaciones vinculadas a partidos políticos que acumulen años de inactividad y también han pedido que sólo se concedan subvenciones públicas a aquellas que estén inscritas en la sección correspondiente del Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Lo ha hecho dando luz verde a las propuestas de resolución que, en este sentido, habían planteado PP y PSOE ante el informe del Tribunal de Cuentas sobre las aportaciones recibidas por estas fundaciones y los gastos de programas y actividades de las mismas con cargo a subvenciones públicas durante los ejercicios de 2021 y 2022.

Siguiendo las recomendaciones del tribunal que preside Enriqueta Chicano, los dos grandes partidos, con el apoyo de Sumar, han apostado por la disolución de las fundaciones que estén inactivas, si bien lo hacen con matices. Así, mientras el PP es partidario que se disuelvan sí o sí las que acumulen cuatro ejercicios consecutivos sin actividad, el PSOE no especifica tanto, pues habla de extinguir las que permanezcan inactivas "de forma continuada" durante varios ejercicios consecutivos y no tengan previsión de reactivarse.

En las iniciativas aprobadas, recogidas por Europa Press, el PP añade que deberían disolverse antes de que finalice este año aquellas que tengan como patrimonio neto una cantidad inferior a la mitad de su capital social.

QUE NO SEAN SOLO PARA ACUMULAR BIENES

También ha sido avalada la idea de los socialistas de extinguir las que adecuen su actuación a la realización de sus fines propios o se limiten a la mera tenencia de bienes, y la planteada por el PP para emplazar a las fundaciones a realizar actividades económicas "relacionadas con su objeto social y su fin fundacional" cómo fórmula para evitar que su actividad principal sea la tenencia de bienes, pero no ve mal que sigan funcionando.

Respecto al acceso a subvenciones, se ha aprobado el planteamiento del PSOE de que los ministerios que las concedan especifiquen en las convocatorias como requisito para concurrir que las fundaciones estén inscritas en la sección correspondiente del Registro de Partidos Políticos. Y también, el del PP, que es más explícito, pues quiere que el Ministerio del Interior a obligar a estas entidades a inscribirse para poder recibir subvenciones.

NO DAR AYUDAS SIN AUDITORÍAS EXTERNAS

La comisión mixta ha dado también luz verde a la iniciativa de los 'populares' para fijar como requisito para recibir ayudas públicas la realización de una auditoría externa anual, pero, por contra ha rechazado la propuesta socialista de limitar la obligatoriedad de hacer estas auditorías a las fundaciones que tengan unos ingresos mínimos de 100.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado la petición del PP de que se regulen las cuantías mínimas para que estas entidades notifiquen al Tribunal de Cuentas en la plazo de tres meses desde su aceptación las donaciones de personas jurídicas y a abrir cuentas bancarias específicas para recibir sus ayudas.

Respecto a las propuestas de resolución, se ha aprobado, con apoyo del PP y el no de PSOE y Sumar, la que defiende que el Gobierno exija un "reequilibrio patrimonial" a las fundaciones para poder acceder a subvenciones, pero se han tumbado las que buscaban que se "cancelar todo tipo de subvenciones" a las fundaciones "que no respeten la unidad de España" o tengan como objetivo "destruirla". Y