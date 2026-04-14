El Congreso volverá a abrir sus puertas los días 12 y 13 de junio por las primeras elecciones y el ingreso en la UE

Archivo - Ciudadanos observan el techo del hemiciclo durante la Jornada de Puertas Abiertas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congreso volverá a abrir sus puertas al público los próximos 12 y 13 de junio con motivo del aniversario de las primeras elecciones generales tras la dictadura, que tuvieron lugar el 1 de junio de 1977, y también servirá para celebrar el cuadragésimo aniversario de la entrada de España en la Unión Europea (UE), que tuvo lugar el 1 de enero de 1986.

Será la trigésima primera edición de esta iniciativa que instauró el 'popular' Federico Trillo. Las últimas Jornadas de Puertas Abiertas tuvieron lugar hace cuatro meses, los días 12 y 13 de diciembre, justo después de la conmemoración del aniversario de la Constitución española de 1978.

Con la presidenta Francina Armengol, como en su día con Manuel Marín, se duplicaron las jornadas de Puertas Abiertas con una edición en junio para recordar la fecha de los comicios que compusieron las Cortes Constituyentes que alumbraron la Constitución de 1978.

LAS SEXTAS EN LO QUE VA DE LEGISLATURA

Así pues, la conocida como Puerta de los Leones volverá a recibir a ciudadanos los próximos viernes 12 y sábado 13 de junio, marcando la sexta vez que se realiza durante la presente legislatura, según confirmaron fuentes parlamentarias.

Durante dos días, los visitantes podrán explorar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, siendo recibidos por Francina Armengol y otros miembros importantes de la Mesa y portavoces que estén presentes.

La iniciativa de abrir las puertas del Congreso al público fue instaurada por Federico Trillo en 1997, y fue ampliada en 2005 y 2006 por el socialista Manuel Marín para incluir una sesión en junio, conmemorando así las elecciones del 15 de junio de 1977. Armengol ha continuado con esta tradición, organizando las jornadas tanto en junio como en diciembre durante su mandato.