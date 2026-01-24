El Consejo General de la Abogacía pide a las autoridades de EEUU que garanticen el libre ejercicio de esta profesión

Archivo - Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española. - CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado este 24 de enero, con motivo del Día de la Abogacía Amenazada que nació marcada por la 'Matanza de Atocha', que las autoridades de Estados Unidos garanticen el libre ejercicio de la profesión en el país, conforme a los estándares internacionales.

En un comunicado, recogido por Europa Press, el citado Consejo expresa, un año más, su compromiso con la defensa de quienes ejercen la abogacía en contextos de riesgo, y subraya que este día no es sólo un homenaje a los abogados que fueron asesinados el 24 de enero de 1977, sino que es "un recordatorio de que la defensa de los Derechos Humanos exige protección, vigilancia y solidaridad internacional permanente".

En concreto, este año esta jornada se centra en Estados Unidos, donde el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo ha documentado "presiones políticas, investigaciones selectivas, amenazas y campañas de desprestigio" dirigidas contra abogados que intervienen en casos de inmigración, violencia policial, justicia social, medio ambiente o litigios electorales.

Unas prácticas que, según denuncian en el Consejo General de la Abogacía, no sólo "erosionan la independencia profesional", sino que "generan autocensura" y "dificultan el acceso efectivo a la justicia".

"PROTEGER LA ABOGACÍA ES PROTEGER LA DEMOCRACIA"

Es por ello que la organización judicial traslada su solidaridad a todos los profesionales en riesgo y reclama a las autoridades estadounidenses que garanticen el libre ejercicio de la abogacía. Y es que, a su juicio, "proteger a la abogacía es proteger la democracia".

En el marco de esta conmemoración, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y la coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, Berta Álvarez, han asistido este sábado a la entrega del Premio Abogados de Atocha 2026 de la Fundación Abogados de Atocha, galardones que reconocen a personas y entidades destacadas en la defensa de la libertad y la justicia, tanto a nivel nacional como internacional.

El premio principal ha sido para las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, por su "incansable" lucha por los Derechos Humanos y la restitución de la identidad de los niños apropiados durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Además, han recibido un reconocimiento especial la Asociación Esperanza y Libertad, dedicada a la defensa de las mujeres afganas, y la Unión de Mujeres Saharauis, por su resiliencia y valor ante la opresión, visibilizando la situación de las mujeres y pueblos en conflicto alrededor del mundo.

El próximo lunes se celebrará una jornada por el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo, organizada por la Fundación Abogacía y Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Barcelona y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), en la que intervendrán voces de la abogacía amenazada.