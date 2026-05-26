El Consejo de Ministros nombra a Ignacio Sola Barleycorn nuevo director del Centro de Estudios Jurídicos

Archivo - Ignacio Sola Barleycorn en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 26 de mayo, un Real Decreto por el que nombra como nuevo director del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos a Ignacio Sola Barleycorn.

Así se recoge en la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Europa Press, en la que se precisa que Sola Barleycorn es funcionario de carrera del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado desde el año 2005. Asimismo, se especifica que es licenciado en Derecho por la Universidad de Autónoma de Madrid.

El nuevo director del Centro de Estudios Jurídicos, un organismo autónomo que depende del Ministerio de Justicia, cuenta también con un máster en Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria por la Universidad de Comillas, otro en Dirección Pública y Liderazgo por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y un tercer postgrado en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universidad Oberta de Cataluña.

Entre 2021 a 2026 ha desempeñado el cargo de subsecretario del Ministerio de Igualdad, donde, anterioriormente, fue secretario general técnico.

Asimismo, Sola Barleycorn ha trabajado como director general para la Igualdad de Trato y Diversidad en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y como subdirector general de Cooperación Interna y Externa en el Instituto de la Juventud de España.

Por otro lado, según se detalla en la referencia del Consejo de Ministros, ha sido experto nacional destacado en la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, subdirector general para la Igualdad de Trato y no Discriminación en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, jefe del Área de Derechos y libertades de los Extranjeros en la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y técnico superior en la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).

Además, Ignacio Sola Barleycorn ha impartido distintas conferencias y ponencias en congresos, seminarios y cursos nacionales e internacionales.