El Constitucional admite el recurso de una mujer a la que se le negó una indemnización por lesiones en una detención

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional de España, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por una mujer contra unas sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que desestimaron su solicitud "de responsabilidad patrimonial por lesiones producidas bajo una detención policial".

El TC ha comunicado en una nota de prensa que considera que en este caso "concurre una especial trascendencia constitucional" porque el recurso "plantea un problema o afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina" en el Constitucional.

En concreto, desde la sede de Domenico Scarlatti explican que dicho conflicto se refiere a "la infracción del derecho a la integridad física y de la tutela judicial efectiva".

La reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, concluye, "tiene su base en la denuncia de la recurrente de amparo ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y que éste apreció que existían indicios razonables de tratos inhumanos o degradantes que no habían sido disipados".