La criminalidad en España sube un 0,5% hasta junio de 2026 por el aumento de delitos sexuales, riñas y tráfico de drogas

Archivo - Una furgoneta de la Guardia Civil durante la visita al dispositivo de seguridad para la llegada del Papa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad en España ha anotado un incremento del 0,5% hasta junio de 2026 en comparación con el segundo trimestre de un año antes por el aumento de los delitos contra la libertad sexual (+4%) y especialmente de agresiones con penetración (+3,5%), así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+10%) y tráfico de drogas (+8,3%).

Así consta en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press, que analiza las 1.217.476 infracciones penales registradas en el período de enero a junio de 2026.

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio, relacionados robos, hurtos y sustracción de vehículos, han anotado una caída en conjunto del 3,6% --representan el 40,3% de la criminalidad convencional--.

Los secuestros, por su parte, anotan una subida del 17,5%, al pasar a 60 anotados en el primer semestre de 2026, en comparación con los 51 de 2025.

Según el balance de Interior, la cibercriminalidad, con un total de 245.936 infracciones penales --el 20,2% del total-- presenta un incremento del 0,6% sobre 2025.

Con estas cifras, ha destacado Interior, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, "en la banda más baja de la serie histórica", en tanto que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

((((HABRÁ AMPLIACIÓN))))