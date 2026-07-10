Cuatro detenidos por tráfico ilegal de residuos peligrosos trasladados de Francia a España en camiones

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un camión. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una operación de la Guardia Civil con la Gendarmería francesa ha permitido detener a cuatro personas presuntamente implicadas en una organización de tráfico ilegal de residuos peligrosos trasladados de Francia a España utilizando camiones.

La investigación del Seprona de la Guardia Civil se inició en 2022 y contó con el apoyo de Europol, logrando el arresto de cuatro sospechosos en España implicados en el tráfico ilegal de residuos catalogados como peligrosos para el medio ambiente y la salud pública.

Según ha informado Europol, se ha logrado desarticular una red transfronteriza que transportaba ilegalmente toneladas de residuos de demolición desde Francia hasta España, "lo que suponía graves riesgos para la salud pública y el medio ambiente".

En la fase de explotación, se llevaron a cabo operaciones simultáneas en varias regiones de Francia, así como en Barcelona y su área metropolitana. Además de las detenciones, las autoridades incautaron grandes cantidades de dispositivos electrónicos y documentación.

Los investigadores creen que los camiones transportaban grandes cantidades de espuma triturada, papel, materiales aislantes, cartón, poliestireno, madera, plásticos y otros materiales peligrosos, algunos de ellos con potenciales efectos cancerígenos.

En España, los residuos se enterraban ilegalmente, contaminando el suelo, los acuíferos y las tierras agrícolas. Se estima que esta actividad delictiva generó varios millones de euros en beneficios ilícitos.