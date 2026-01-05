Cuca Gamarra admite que hay "dudas" sobre si la operación de EEUU en Venezuela "vulnera" el derecho internacional

La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha admitido hoy que hay "dudas" sobre si la operación de EEUU en Venezuela para detener a Nicolás Maduro vulnera el derecho internacional. No obstante, respalda la detención del dictador porque considera que supone "acabar con el mal", pero rechaza que sea Delcy Rodríguez quien lidere la transición y reclama que lo hagan Edmundo González y María Corina Machado porque ganaron las elecciones de julio de 2024.

Así se ha pronunciado hoy la dirigente 'popular' durante sendas entrevistas en la Cadena Ser y en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha querido dejar clara la posición de su partido respecto a la intervención de Donald Trump en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

Según Gamarra, su partido reafirma sus compromisos con el derecho internacional y al ser preguntada si no cree que esta operación lo socava, la vicesecretaria del PP ha señalado que "evidentemente hay dudas sobre si vulnera o no el derecho internacional", recalcando que estas dudas están sobre la mesa. Y aunque considera que "sobra tiempo" para verlo, cree que estas dudas "deberán de ser y deben de ser despejadas".

ESPERA QUE ESTA OPERACIÓN NO SUPONGA UN PRECEDENTE

En cuanto a si teme que esta operación pueda sentar un precedente, dado que esta madrugada Donald Trump apuntaba a la situación de Cuba e incluso de Groenlandia, la dirigente 'popular' ha mostrado su esperanza en que "no supongan precedentes". "Evidentemente que las normas del derecho internacional están ahí y están para ser respetadas", ha remachado.

Cuca Gamarra ha defendido, como hizo ayer el presidente de su partido Alberto Núñez Feijóo, que la captura de Nicolás Maduro es una "buena noticia sin ambages" porque supone que "el mal ha sido derrotado" y la caída de un "régimen dictatorial, represor y que ha provocado la ruina de un país", además del mayor éxodo de Iberoamérica

También ha respaldado que Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela, no pueda ser quien lidere la transición porque ha formado parte del régimen "corrupto" de su país. Significa, ha dicho, "la falta de legitimidad democrática" ya que ha sido la mano derecha de Maduro, además de "cómplice y protagonista de una dictadura de la corrupción y de la represión".

En su opinión, deben ser Edmundo González, al que considera el presidente legítimo de Venezuela, y María Corina Machado quienes lo hagan y lleven al país a unas elecciones democráticas porque son los que ganaron los comicios de julio de 2024 con el 70 por ciento de los votos.

Gamarra ha querido aprovechar para "exigir la liberación de todos los presos políticos", para reclamar que acabe la represión y que los "exiliados puedan poder volver con seguridad a la Venezuela de la que tuvieron que huir y de la que tuvieron que salir de la mano de la dictadura".

Dicho esto, ha precisado que la posición del PP a este respecto es muy clara, mientras que no lo es, en su opinión, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, advierte que ambos no pueden apelar al derecho internacional contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela por que han estado "respaldando y ayudando" al régimen de Nicolás Maduro.

SÁNCHEZ Y ZAPATERO RESPALDAN LA CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN CON DELCY

Cuca Gamarra considera que Sánchez y Zapatero no pueden apelar al Estado de Derecho ni al Derecho Internacional porque "han tolerado", ayudado y respaldado al "régimen criminal" de Maduro. "Eso está ahí", ha exclamado antes de advertir que el PP no va a olvidar que desde España se ha estado "blanqueando" al régimen venezolano.

La dirigente del PP considera que con las últimas declaraciones del Gobierno está respaldando la continuidad del régimen chavista "a través de la figura de Delcy Rodríguez".

En este punto ha señalado que "a nadie se le escapa la fuerte relación y la fuerte vinculación y los fuertes lazos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido con el régimen de Maduro". Así, ha recordado la presencia de la vicepresidenta venezolana en el suelo español cuando tenía prohibida su presencia en Europa.

Además, ha apuntado la "defensa de los intereses del régimen de Maduro por parte del Gobierno de España". Cree que esto es "una realidad" que todo el mundo ha podido ver y "forma parte de la historia más reciente de España de la mano de Pedro Sánchez y el Gobierno del Partido Socialista".

Dicho esto, Gamarra les ha instado a que reclamen la liberación de los presos políticos, de que cesen las torturas y que se ponga en libertad también a la veintena de españoles que están en las cárceles de Venezuela.

SE DESMARCA DEL TUIT DE NNGG DEL PP DE MADRID SOBRE ZAPATERO En cuanto al tuit publicado ayer por Nuevas Generaciones del PP de Madrid en la que se podía ver a Zapatero vestido como Maduro después de la detención, Gamarra ha señalado que cada uno es responsable de lo que escribe y ella no lo ha hecho.

De esta forma se ha desmarcado del citado tuit, del que ha asegurado que el "lenguaje de las redes sociales es el que es y a partir de ahí evidentemente uno lo puede compartir o no".