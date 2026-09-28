La Cumbre Iberoamericana de Madrid incluirá por primera vez un diálogo político con ministros de países observadores

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con los embajadores de los Observadores Asociados de la Comunidad Iberoamericana - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cumbre Iberoamericana de Madrid de los próximos 4 y 5 de noviembre incluirá por primera vez un "diálogo político" con los ministros de Exteriores de los países observadores de la Comunidad Iberoamericana, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en redes sociales.

El jefe de la diplomacia ha mantenido este lunes un encuentro con los embajadores de los doce Estados Observadores Asociados y de los tres países que formalizarán su entrada como nuevos observadores, "con el objetivo de reforzar su participación en la Comunidad Iberoamericana y promover su implicación al más alto nivel", ha explicado su Ministerio en un comunicado.

El encuentro ha permitido informar sobre el programa de la cumbre, promover la participación ministerial de los países observadores e intercambiar propuestas sobre cómo profundizar su participación en las actividades y trabajos de la Conferencia Iberoamericana, han precisado desde Exteriores.

Está previsto que durante la cumbre de Madrid se incorporen Angola, India y Turquía como nuevos Observadores Asociados, mientras que la Asociación de Estados del Caribe (AEC) lo hará como Observador Consultivo en virtud de la decisión adoptada por los cancilleres iberoamericanos el 24 de septiembre en Nueva York.

Actualmente, la Conferencia Iberoamericana cuenta con doce Estados Observadores Asociados: Alemania, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Filipinas, Corea, Japón, Haití y Marruecos, y 20 organismos internacionales como Observadores Consultivos.

Estas incorporaciones amplían la red de socios de la Comunidad Iberoamericana y ofrecen nuevas oportunidades para el diálogo y la cooperación, han valorado desde Exteriores, mientras que Albares ha aprovechado la cita para destacar la apuesta de España por que los observadores sean socios activos en la construcción de un espacio iberoamericano más visible, influyente y eficaz.