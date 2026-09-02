El DAO de la Policía trasmite a Interior que ningún informe fija "autoría intelectual" de la crisis de Ceuta por ahora

Archivo - El comisario principal José Luis Santafé Arnedo (i), durante el acto de toma de posesión de director adjunto operativo (DAO) de la Policía - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha asegurado este miércoles a última hora de la tarde que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, comisario principal José Santafé, ha señalado que ningún informe policial ha podido fijar por ahora la "autoría intelectual" de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha explicado que el DAO --máximo uniformado de la Policía-- ha recabado información de los responsables de las comisarías generales de Información y de Extranjería, esta última de la que depende el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que ha remitido un informe a la Audiencia Nacional aludiendo al papel de las fuerzas de seguridad marroquíes.

"Tras conocer ambas comunicaciones, el director adjunto operativo del cuerpo informa a su director general de que los mismos no permiten establecer la implicación de ningún gobierno, servicio, agencia o persona, desconociéndose en este momento la autoría intelectual de dicha entrada masiva de los días 30 y 31 de julio de 2026", ha indicado Interior.

La información ha sido transmitida a la cadena de mando a solicitud del director general de la Policía, Francisco Pardo, al que este miércoles a primera hora se dirigió por carta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirles explicaciones sobre el informe del CENIF.

Según Interior, el comisario general de Información del cuerpo, comisario general Javier Antonio Susín, ha comunicado al DAO que "no se ha emitido informe alguno atribuyendo la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona, ya que, hasta la fecha, se desconoce la autoría intelectual de dicho asalto".

Por su parte, el comisario general de Extranjería y Fronteras, comisario general Julián Ávila, ha informado al DAO de que "no existe informe anterior alguno de esta Comisaría General, excepto el informe emitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de fecha 29 de julio, y otros informes de análisis de riesgos emitidos con posterioridad".

El Gobierno y el Ministerio del Interior han mantenido hasta la fecha que Marruecos no ha tenido ninguna responsabilidad en la entrada masiva de 72.000 migrantes a Ceuta. Además, han sostenido que ningún servicio de información ni tampoco el CNI alertó de dicha entrada masiva, limitándose a reportar informes de situación, como otros años.

FUNCIONES DEL CENIF

Interior también ha explicado que el CENIF no tiene agentes desplegados en Marruecos ni tampoco "consideración de unidad investigadora con el carácter orgánico de Policía Judicial", como sí lo tienen otras unidades de las comisarías generales de Información, Policía Judicial y de la propia Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

También apunta que las conclusiones del informe remitido a la Autoridad Judicial se basan, "de forma prioritaria", en la recopilación y análisis de datos obtenidos en el seguimiento de la actividad de diferentes aplicaciones de mensajería y redes sociales de carácter abierto, así como de imágenes y vídeos difundidos por diferentes medios de comunicación.

Según Interior, lo anterior no permite determinar la implicación y autoría responsable, en su caso, de los movimientos de entrada en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.