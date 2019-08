Investidura de Ayuso | Directo: Vox dice que no son socios de PP y Cs: "No tienen sillones para tantas consejerías"

Errejón cree que en el PP están "desganados" tras la ausencia de Casado en el Pleno con una candidata "bajo sospecha"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha señalado este martes que en el PP hay un aire de "desgana", ya que no ha acudido a la primera sesión del Pleno de investidura el líder del PP, Pablo Casado, y ha augurado para la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, un Gobierno de "inestabilidad y debilidad".En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional tras celebrarse esta primera sesión, ha indicado que el discurso en general le ha transmitido "desgana" y que en el PP le han transmitido este mismo sentimiento, donde "no estaba ni si quiera el líder de su partido y no le han aplaudido ni sus socios".