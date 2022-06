El decano del ICAM ve "incompatible" que miembros de la Junta de Gobierno sean candidatos a las elecciones si no dimiten

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), José María Alonso, ve "incompatible" que miembros de la Junta de Gobierno sean candidatos a las próximas elecciones de la institución si no dimiten de sus actuales cargos.

Así lo ha señalado este martes en una rueda de prensa sobre los actos conmemorativos del 425 aniversario de la institución en donde se le ha preguntado sobre si se presentará a la reelección de su cargo.

José María Alonso ha subrayado que en su caso hasta que no se convoquen las elecciones no anunciara si se presenta o no a la carrera electoral, indicando que "cuantos más candidatos mejor" pero siempre y cuando antepongan "la institución a intereses personales".

También ha querido dejar claro que no respalda posibles candidaturas de actuales miembros de la Junta de Gobierno, dado que considera que es "incompatible" con sus actuales cargos dentro del colegio si no han dimitido.

A preguntas sobre la destitución de Raúl Ochoa como responsable de Formación, quien ya ha anunciado que se presentará como candidato, ha descartado que tenga que ver con su disposición a presentarse a las elecciones y que su cese estaría relacionado con su gestión al frente del área de formación del ICAM.

Por otro lado, también se ha pronunciado sobre Ahora Abogacía, un movimiento que considera que no se ha creado de forma espontáneo sino electoral. "Llevamos cinco años y por qué tiene que salir justo ahora", ha recalcado.