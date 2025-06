Defensa garantiza que la "desconexión" militar de Israel no compromete programas ni capacidades de las Fuerzas Armadas

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha asegurado este martes que los planes de "desconexión" militar de Israel, en respuesta a la ofensiva sobre la Franja de Gaza, no comprometen programas industriales y de armamento en desarrollo en España ni capacidades de las Fuerzas Armadas.

Si bien el Ministerio de Defensa ha reconocido que algunos programas industriales tienen "dependencia tecnológica" de productos fabricados por empresas israelíes, ya estudia la "desconexión" del Estado hebreo. Lo anunció la propia Valcarce después de que el Congreso aprobara la tramitación de un proyecto de ley impulsado por Sumar, Podemos y BNG para imponer un embargo de armas a Israel, en represalia a las matanzas en Gaza.

En un desayuno organizado por Executive Fórum, la secretaria de Estado ha reiterado que la idea del Ministerio de Defensa pasa por alcanzar la autonomía estratégica, lo que permitiría desligarse de problemas de suministros que pueden verse afectados por situaciones de guerra, por violencia, por problemas diplomáticos y verse comprometido por razones de índole humanitaria. "El objetivo es cero dependencia de Israel", ha resumido.

Según Valcarce, la "desconexión" no pondrá "en riesgo" programas porque la tecnología "se desarrollará en España" o con socios tecnológicos europeos y de terceros países, mientras que las capacidades "no están de ninguna manera en riesgo". De hecho, los "planes de desconexión" se han diseñado como una "oportunidad para el sistema de ciencia y tecnología" y con el objetivo de no comprometer "en ningún caso" las capacidades de las Fuerzas Armadas, ha subrayado.