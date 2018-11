La delegada del Gobierno en Baleares archiva una sanción porque llamar "payaso" a policías no supone desprecio

Publicado 07/11/2018 16:28:33 CET

Varios sindicatos de la Policía Nacional, entre ellos el de mandos SPP, ha mostrado su malestar por la decisión de la delegada del Gobierno en Baleares, Rosario Sánchez Grau, de no ver "desprecio alguno" en que un ciudadano llamase "payasos" a los agentes que le dijeron que tenía que tener cita previa para renovar el DNI.

En un oficio difundido este miércoles por Alternativa Sindical de Policía (ASP), la delegada del Gobierno en Baleares declara la no procedencia de iniciar expediente sancionador y acuerda el archivo de la denuncia. La decisión ha motivado la respuesta de este sindicato y del SPP, que directamente ha pedido la dimisión de Sánchez Grau.

Afean los sindicatos policiales que la representante del Gobierno no vea vejación, insulto u ofensa en la manifestación pronunciada - "sois unos payasos"-- por el denunciado. "No configura en el sentir social desprecio alguno y, por tanto, no se aprecia que concurran los requisitos del tipo infractor imputado, esto es, no existe vejación, ofensa, injurias o insultos a los agentes actuantes", según la resolución gubernamental.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre a las 15.50 horas. Un hombre se personó en la Comisaría de Policía del Distrito Oeste de Palma de Mallorca para renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI). "Cuando se le informó que era necesario pedir cita previa, reaccionó profiriendo hacia los agentes actuantes la siguiente expresión: ¡Sois unos payasos!".

Los funcionarios levantaron acta para que este ciudadano fuera sancionado, al entender que había cometido una de las infracciones leves tipificadas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza' que está siendo objeto de reforma en el Congreso.

Este mismo miércoles los sindicatos mayoritarios de la Policía han rechazado tanto la instrucción del Ministerio del Interior que aclaraba aspectos de la norma como algunas enmiendas de PNV, Unidos Podemos, ERC y Bildu para reformar la ley orgánica.