Democracia 21 arranca su campaña llamando a la movilización: "El voto más útil es el que no se queda en casa"

La presidenta de Democracia 21, Miriam González, posa para las cámaras de Europa Press, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva formación liderada por la abogada Miriam González, Democracia 21, ha comenzado en Madrid una campaña electoral "ilusionante" con el objetivo de lograr representación parlamentaria, por lo que ha hecho un llamamiento a la movilización proclamando que el "voto más útil es el que no se queda en casa".

La nueva formación, que ha hecho gala de garantizar la "limpieza" en la política, y en el que están también inmersos las direcciones de Ciudadanos y de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), ha realizado la tradicional pegada de carteles en la madrileña plaza de Chueca.

"Nuestro mensaje a todos los españoles es que el poder es suyo, que está en su mano cambiar las cosas, esto depende de ellos, de su responsabilidad y de su capacidad para atreverse a votar lo que realmente quieren de una vez por todas", ha proclamado Miriam González en declaraciones a los periodistas.

Del mismo modo, Miriam González ha recalcado a los simpatizantes de Democracia 21 que se han acercado a la pegada de carteles el llamamiento a la movilización: "El poder es tuyo (...) Eso es Democracia 21, una garantía de limpieza. Todo el apoyo y toda la representación va a ir dedicada a garantizar la limpieza".