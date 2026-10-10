Democracia 21 se presenta a las elecciones por Madrid y Barcelona con la abogada Miriam González como candidata

Archivo - La cabeza de lista de Democracia 21 para las elecciones del 29 de noviembre, Miriam González. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La abogada Miriam González Durántez ha lanzado este sábado su candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre al frente de Democracia 21, un nuevo partido que se estrenará concurriendo sólo por Madrid y Barcelona, pero con intención de presentarse después en todos las circunscripciones en las siguientes citas con las urnas.

Así lo ha anunciado ella misma en el acto de presentación de su equipo que ha tenido lugar en Madrid, y en el que se ha visto antiguos miembros de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), como el ex diputado en el Congreso Rafael Calduch o los eurodiputados Fernando Maura y Beatriz Becerra, quien colabora con González Durántez desde 2023 en la plataforma España Mejor.

González, esposa del que fuera viceprimer ministro británico entre 2010 y 2015, el liberal Nick Clegg, también presente en su debut como candidata, ha asegurado que se presenta a las elecciones porque tiene "una deuda monumental que saldar con el país" que permitió a una nieta de agricultores de Olmedo (Valladolid) ir a estudiar a Bélgica con una beca.

A su juicio, la "prioridad número uno" de España es "recuperar la movilidad social". "Los jóvenes tienen que saber que con su esfuerzo y su trabajo pueden ir a más. Que les vamos a poner el sistema a favor, no en contra", ha enfatizado.

HARTOS DE VOTAR CON LA NARIZ TAPADA

"Somos muchos los que en este país estamos hartos de votar con la nariz tapada para ver que todos hacen las mismas cosas, aprovechándose del sistema y olvidándose de la gente", ha proclamado, criticando un "sistema que no responde y unos políticos que no están a la altura".

Según González, este "no es momento de dividir" sino de "unirse, de dejar de lado las diferencias ideológicas y de hacer piña y trabajar por asegurar la democracia y modernizar el país". "En España no podemos continuar con dos bloques férreos sin nada que favorezca consensos, porque nos vamos cargar entre todos el potencial del país", ha advertido.

Y, tras recalcar que nadie de Democracia 21 "meterá la mano en la caja" y que tomarán "decisiones valientes aunque sean díficiles", ha desgranado las líneas generales del que será su programa electoral para el 29 de noviembre.

PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS

Para atajar la crisis de vivienda proponen "un plan nacional de construcción de barrios con acuerdos transversales y que den seguridad jurídica durante diez años". "Si tenemos jóvenes que están ganando 1.300 euros, el máximo que deberían gastarse en alquiler de vivienda o en vivienda son 350 euros. Y mientras eso no ocurra hay que eliminar" todos los impuestos en vivienda para todos los jóvenes menores de 35 años.

En este punto ha emplazado al presidente Pedro Sánchez y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ir juntos a Bruselas para conseguir que los 10.000 millones de fondos de nueva generación que no se han ejecutado se puedan dedicar a un fondo soberano nacional para vivienda protegida y asequible.

Democracia 21 aboga por "aliviar la presión fiscal" a la vez que se "recuperan unos buenos servicios públicos", por profesionalizar la administración, primando el "merito y la capacidad", en todos los nombramientos y acabando "de golpe" con el "90% de los asesores".

La despolitización de las instituciones es otra de sus propuestas. "Hay que lograr que el Consejo General del Poder Judicial se despolitice, de los políticos y de las asociaciones de jueces que están politizadas; hay que hacer que el Ministerio Fiscal responda al Parlamento, no al presidente de Gobierno y dejarnos de medias tintas sobre la corrupción con juzgados especializados y con todos los medios que haga falta", ha señalado su candidata.

FIN DE AFORAMIENTOS Y SUBIDAS DE SALARIO

También plantean eliminar los aforamientos y cortar subvenciones para los partidos políticos y sus fundaciones y forzar a todos los parlamentarios a rendir cuentas y escuchar a sus votantes en sus circunscripciones "al menos una vez cada dos semanas", siguiendo el modelo británico.

En su programa también incluirán una "puesta a punto de la educación", con grados más flexibles y más prácticas, la eliminación de trabas para el emprendimiento y una "política sostenible de subidas de salarios".

Respecto a la inmigración, que contemplan como un "activo y una ventaja competitiva", González Durántez defiende una política "sensata y con cabeza". "Tenemos que desterrar los discursos xenófobos, pero decidiendo quién entra, cómo entra, cuándo entra y cuándo sale si tiene que salir", ha explicado.