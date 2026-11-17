Dinero en efectivo aprenhedido a la organización criminal - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la Operación LISU, ha desarticulado una organización criminal de carácter itinerante especializada en robos con fuerza en viviendas unifamiliares, a la que se atribuyen 52 hechos delictivos, cometidos en seis provincias.

La investigación, desarrollada durante aproximadamente ocho meses por la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la UOPJ de la Guardia Civil de Navarra, ha finalizado con la detención de cuatro personas como presuntas autoras de delitos de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició a finales de octubre de 2025, después de un robo cometido en una vivienda unifamiliar de la Comarca de Pamplona, de cuyo interior habían sido sustraídas joyas valoradas en más de 10.000 euros.

Las primeras gestiones desarrolladas por los investigadores permitieron establecer conexiones con otros robos de características similares cometidos tanto en Navarra como en otras comunidades autónomas.

A partir de ese momento, los agentes realizaron durante meses un exhaustivo análisis de numerosos hechos delictivos, grabaciones de cámaras de seguridad y diferentes datos obtenidos durante la investigación, que permitió identificar progresivamente a varios integrantes de la organización y reconstruir su actividad delictiva.

Los investigadores pudieron determinar que se trataba de un grupo organizado e itinerante, compuesto por al menos cinco personas y especializado principalmente en la sustracción de joyas y dinero en efectivo en viviendas unifamiliares.

Antes de cometer los robos, sus integrantes realizaban reconocimientos previos de las zonas y de los domicilios seleccionados. El grupo mantenía además un reparto de funciones: mientras algunos de sus miembros accedían a las viviendas, otros desempeñaban labores de vigilancia y permanecían preparados para abandonar rápidamente el lugar.

SORPRENDIDOS TRAS COMETER DOS ROBOS.

El avance de la investigación dio lugar a un dispositivo operativo después de que los agentes detectaran la actividad de varios integrantes de la organización en las localidades navarras de Sartaguda y Mendavia.

Tras la comisión de dos robos en viviendas, la Guardia Civil detuvo a uno de los miembros del grupo, mientras que un segundo integrante fue interceptado posteriormente en la AP-68, a la altura de Lardero (La Rioja).

Como resultado de estas actuaciones, los agentes recuperaron dinero en efectivo y joyas valoradas en cerca de 10.000 euros, que fueron posteriormente reconocidas por los propietarios de las viviendas robadas en Sartaguda y Mendavia.

El operativo prosiguió durante los días siguientes con la detención en Vizcaya de otros dos integrantes del grupo criminal y la ejecución de dos entradas y registros en domicilios vinculados a la investigación.

En dichos registros se localizaron más de 21.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, tarjetas SIM y otros efectos relevantes para el desarrollo de las pesquisas, reforzando los indicios existentes contra los investigados.

MÁS DE 32.000 EUROS ENTRE EFECTIVO Y JOYAS RECUPERADOS.

Como resultado global de la Operación LISU, la Guardia Civil ha intervenido 22.833 euros en efectivo y joyas valoradas en aproximadamente 10.000 euros, además de seis teléfonos móviles y diversas tarjetas SIM.

La investigación ha permitido determinar que las joyas sustraídas en los 52 robos esclarecidos alcanzan un valor aproximado de 204.165 euros, a los que se suman 23.570 euros en efectivo denunciados como sustraídos. Parte de las joyas recuperadas ya han sido reconocidas y devueltas a sus legítimos propietarios.

La Operación LISU ha permitido esclarecer un total de 52 robos con fuerza en viviendas, de los que 24 fueron cometidos en Navarra y otros 28 en distintas provincias del norte de España: 19 en Cantabria, 4 en Asturias, 2 en La Rioja, 2 en Gipúzcoa y 1 en Zaragoza.

Estos hechos ponen de manifiesto el carácter itinerante de la organización criminal y su elevada capacidad de movilidad para actuar en diferentes territorios.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. La investigación ha sido desarrollada por la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Navarra.